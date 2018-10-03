Мы повсюду сталкиваемся с рекламой, порой она нас даже раздражает. Но, как бы мы не относились к ней, реклама остаётся «двигателем прогресса», помогает в конкуренции и, безусловно, является самым эффективным способом доведения информации до потенциальных покупателей. Мы попытались узнать, что происходит на таджикском рекламном рынке?

Таджикистан в рекламном деле изначально отставал от соседних стран, первая реклама у нас появилась только в начале 2000-х годов. Тогда же, в 2003 году, был принят закон «О рекламе», который, по словам специалистов, был полностью списан с аналогичного российского закона от 1995 года. С тех пор он особо не менялся. Директор представительства сетевой международной медийной компании Sky Сentral Аsia в Таджикистане Шерали Джурабаев считает действующий закон, который регулирует только основные понятия, «слишком примитивным и устарелым».

«Самое плохое в нем то, что он позволяет по-разному трактовать определенные пункты», - отмечает он.

И, естественно, чиновники при любом удобном случае используют двоякие значения понятий в законодательстве в свою пользу.

Однако представителей рекламного бизнеса больше волнуют не законодательные недостатки, а негласные поручения соответствующих органов. К примеру, в 2010 году, власти почему-то запретили национальным телеканалам давать в эфир рекламу продукции динамично развивающихся мобильных операторов.

«В результате этого решения отечественные телеканалы потеряли более $1,1 млн. Эти деньги могли быть потрачены телеканалами на повышение зарплаты сотрудников, на покупку нового оборудования, улучшение технической базы. Но они были безвозвратно потеряны», - говорит Шерали Джурабаев.

Неоднозначное развитие

Рекламная индустрия Таджикистана за последние десять лет под влиянием различных тенденций переживала неоднократные взлёты и падения.

Так, согласно проведенному медиаизмерителем КТМ (Кашфиёт Тахлил Машварат) мониторингу, в 2008 году объем рекламного рынка составлял около $8,3 млн. Спустя год размер рынка вырос почти в два раза, превысив $16 млн.

Однако в 2010 году, вследствие запрета рекламы сотовых операторов на телеканалах, объем рынка упал до $12,7 млн.

В 2013 году рынку практически удалось достичь уровня 2009 года, но последний кризис в России и ужесточение российского миграционного законодательства снова отбросили рынок назад.

По итогам 2017 года общий объем таджикского рекламного рынка находился почти на уровне 2008 года – около $9 млн. Для сравнения, объем рекламного рынка Кыргызстана в прошлом году составлял более $20 млн., а России – примерно $6,5 млрд.

Объемы рекламного рынка КТМ

Обходимся пока «наружкой»

Сегодня во всем мире основным медиа становится digital (цифровой маркетинг), обходя ТВ по объему рекламных инвестиций. В Таджикистане же до сих пор почти половина рынка занимает наружная реклама, которая считается наиболее примитивной разновидностью рекламирования. Для сравнения, на российском рынке в прошлом году доля наружной рекламы составляла всего 11%, а ведущие позиции занимали цифровые технологии, на которых у нас приходилось всего 4%.

Распределение бюджетов по медиа 2017 КТМ

Такое преобладание наружной рекламы Шерали Джурабаев считает «признаком нездоровой ситуации» на рынке.

«Когда я вешаю наружную рекламу, я её вижу и контролирую. Это нехитрое дело, для которого мне не нужно рассчитывать стратегию, и не надо особого креатива. Надо только сделать макет и повесить, желательно на том месте, где ездит мой шеф», - сказал он.

Специалисты отмечают множество недостатков наружной рекламы. Например, через неё можно передать лишь небольшой объем информации из-за короткого времени контакта потребителя с рекламой.

Поэтому, по словам гендиректора группы компаний «55 Group» Равшана Курбанова, рынок уже движется в сторону диджитализации. «То есть, рекламодатели постепенно стали уходить в цифровую рекламу, рекламу в социальных сетях», - пояснил он.

Крен в сторону цифровой рекламы Р.Курбанов объясняет тем, что многие люди сегодня пользуются социальными сетями, и достучаться до них легче и эффективнее через эти каналы.

Драйверы рынка

Двигателями таджикского рекламного рынка сегодня являются товары народного потребления, мобильные и финансовые услуги.

Составленный КТМ ТОП 20 категорий возглавляет бытовая техника, которая вкладывает в рекламу порядка $1,4 млн. Далее идут услуги связи, финансовые услуги, транспортные услуги и прочее.

ТОП 20 категорий 2018 КТМ

Последние. А могли бы быть первыми…

В целом, специалисты отмечают, что таджикский рекламный рынок развивается, но не так как бы хотелось, справедливо занимая последние позиции на пространстве СНГ.

Равшан Курбанов связывает создавшуюся ситуацию на рынке с тем, что «нет достаточного количества квалифицированных кадров в области предоставления рекламных услуг».

Шерали Джурабаев согласен: «Дело в том, как к ним относятся. Специалист по маркетингу, если ему платят денег меньше, чем техническому персоналу, быстро уходит или ищет какие-то левые схемы».

Проблема, по его мнению, в том, что у нас пока люди не конца осознают важность рекламы для продвижения своего продукта.

«Многие наши производители пока даже не знают правильного подхода к рекламе. В результате, они теряют немалые деньги. В условиях рыночной экономики, выпуск хорошей продукции еще не означает, что люди будут приходить к вам. Они должны знать в первую очередь ваш продукт, какие у него характеристики и почему они должны покупать именно его. А это все реклама», - говорит он.

Таким образом, заключил Джурабаев, отношение к специалистам и рекламе в целом является главной причиной, тормозящей развитие индустрии.

Специалисты считают, что в Таджикистане существуют все условия для развития рекламного бизнеса.

«Экономика у нас стабильно растет, если верить официальным статданным рост составляет до 7% ежегодно, а это очень хороший показатель. В стране существует рекламная инфраструктура, потенциальные поставщики рекламной продукции и хорошие рекламные специалисты, хотя их мало. Так что, нам есть от чего отталкиваться. Нужно только объединяться и вместе решать проблемы, которые мешают развитию рекламной отрасли», - считают они.

В результате, считают эксперты в области рекламы, в выигрыше будут все участники рынка: для СМИ - деньги от рекламы помогают развиваться, улучшить свою базу и, наконец, приобрести независимость, бизнес решает рекламой задачи по реализации своей продукции, а государство будет получать налоги.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus