Сразу три депутата нижней палаты парламента республики сменили «русские» фамилии на таджикский лад.

Депутат Джамшед Сайдалиевич Муртазокулов стал Муртазозода Джамшедом Саидали, депутат Равшан Мухиддинович Раджабов стал Раджабзода Равшаном Мухитдином, а Хоким Хикматуллоевич Холиков именуется теперь как Холикзода Хоким Хикматулло, об этом «АП» сообщил пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны Мухаммадато Султонов.

"Депутаты отмечают, что они ждали для смены фамилии, когда наступит День государственного языка, который в стране ежегодно отмечают 5 октября", - отметил Султонов.

Кстати, 5 октября отмечает свой день рождения президент Таджикистана Эмомали Рахмон: свой предстоящий 66-летний день рождения он отметит в Японии.

Примеру президента

Эмомали Рахмон еще в 2007 году отказался от русифицированного окончания "ов" в своей фамилии, позже его примеру последовали многие другие чиновники.

Из высокопоставленных таджикских госчиновников пока воздерживаются от смены своих фамилий спикеры обеих палат парламента страны - Махмадсаид Убайдуллоев и Шукурджон Зухуров.

Этой весной сменил свою фамилию с русским окончанием и министр иностранных дел Таджикистана: Сироджиддин Аслов стал Сироджиддином Мухриддином.

Мигрантам неудобно

Примеру президента стали следовать не только чиновники и государственные деятели, но и простые жители республики, в том числе и мигранты. Однако, спустя некоторое время они возвращались из России и снова брали свои прежние «русские» фамилии. Связано это с тем, что с такими фамилиями проще жить и работать в России.

Очередная волна смены русифицированных фамилий в Таджикистане началась в начале 2014 года после публикации в правительственной газете «Джумхурият» статьи генпрокурора республики Шерхона Салимзода, в которой он подверг критике возврат многих таджикских граждан к русскому написанию имен и фамилий, который возник в последние годы из-за ряда проблем, с которыми наши сограждане сталкивались, выезжая за пределы республики.

Генпрокурор заявил, что возврат таджикистанцев к русскому стилю написания своих фамилий и отчеств свидетельствует о низком уровне национального и патриотического самосознания молодого поколения.

Следом за этим глава Комитета по языку и терминологии при правительстве РТ Гавхар Шарофзода заявила, что избавление от русских суффиксов в фамилиях является «национальным долгом каждого гражданина Таджикистана».

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