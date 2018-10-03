Эмомали Рахмон, начавший свой официальный визит в Японию, сегодня утром посетил город Хиросиму, и побывал в мемориальном парке жертв атомной бомбардировки 1945 года.

В Хиросиме таджикского лидера сопровождали мэр города Казуми Мацуи и директор парка Кандзи Шига, сообщает пресс-служба президента РТ.

Эмомали Рахмон возложил венок к памятнику жертв атомной бомбардировки, и оставил запись в книге почетных гостей. Он также передал руководству парка памятные подарки.

Фото пресс-службы президента РТ

Парк создан городом Хиросима для того, чтобы поведать людям о страшной трагедии бомбардировки и ужасных последствиях воздействия радиации. Он открылся в 1950 году. В музее парка собраны вещи погибших и другие свидетельства атомного взрыва; там рассказывают о событиях 6 августа 1945 года.

Фото пресс-службы президента РТ

В рамках своего визита в Японию президент Таджикистана также посетит города Киото и Токио.

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