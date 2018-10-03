Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд с 7 по 9 октября посетит Таджикистан с государственным визитом.

Первоначально госвизит президента Индии в Душанбе был запланирован на вторую половину августа текущего года, однако сильнейшее за последние сто лет наводнение в индийском штате Керала внесло коррективы в эти планы, и визит Ковинда в Таджикистан был перенесен, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

В ходе предстоящей встречи Эмомали Рахмона и Рам Натха Ковинда, сообщил источник, будут затронуты вопросы укрепления правовых основ сотрудничества между Таджикистаном и Индией.

Напомним, 14-м по счету главой Республики Индия 20 июля 2017 года был избран кандидат от правящей «Бхаратия Джаната парти» (BJP) Рам Натх Ковинд.

Ковинд — второй представитель касты неприкасаемых (они составляют примерно 20% населения Индии), возглавивший страну после Кочерила Рамана Нараянана, занимавшего эту должность с 1997 по 2002 год.

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