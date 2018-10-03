АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе пройдет международный турнир по дзюдо на Кубок президента Таджикистана, в котором примут участие 248 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ОКТЯБРЯ

1961 - Открылась Неделя украинской литературы в Таджикистане.

2008 - МВД расформировало Региональное отделение Управления по борьбе с организованной преступностью по Раштской группе районов.

2013 - В Душанбе прошел очередной IX Международный форум «Диалог языков и культур СНГ и ШОС в XXI веке».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по Западу ГБАО ночью 5-10 тепла, днем 23-28 тепла, по Востоку ГБАО ночью 2-7 мороза, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 24-26 тепла.