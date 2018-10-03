Правительство страны своим постановлением от 25 сентября поручает утвердить новые тарифы на тепловую энергию, поставляемую жителям столицы.

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Согласно документу, стоимость каждой гигакалории (Гкал) тепловой энергии для оптовых покупателей, поставляющих ее населению, повышается с нынешных 7,63 дирамов до 8,77 дирамов (на 14,9%).

Учреждения и органы управления, финансируемые за счет бюджетных средств, с 1 ноября будут платить за 1 Гкал тепловой энергии 67,44 дирамов. Действующий тариф для этих учреждений и органов составляет 58,65 дирамов.

Тариф для всех остальных покупателей тепловой энергии повысится с 2 сомони 25 дирамов до 2 сомони 59 дирамов.

 

Сколько будет стоить тепло зимой - пока неизвестно

В Таджикистане централизованное отопление существует только в Душанбе, при этом теплом обеспечивается только часть города.

Отопительный сезон в Душанбе ежегодно начинается в середине ноября и длится до середины марта.

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Населению столицы тепловая энергия предоставляется Душанбинским предприятием теплосетей (ДПТС), которое, в свою очередь, приобретает ее у теплоэлектроцентралей (подведомственные предприятия «Барки точик»).

В прошлогоднем отопительном сезоне население платило ДПТС за отопление каждого квадратного метра жилой площади 1,18 сомони в месяц. 

Сколько будет стоить тепло в предстоящем осенне-зимнем периоде для жителей столицы, пока не известно.

Окончательная стоимость тепловой энергии с учетом планируемого с 1 ноября повышения будет устанавливать Антимонопольная служба при правительстве РТ.

В случае, если тарифы будут повышены в предлагаемом правительством размере, населению придется  платить за каждый квадратный метр жилья 1,35 сомони в месяц.

 

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С 1 ноября в Таджикистане также вырастут тарифы на электроэнергию, а с 15 октября в Душанбе, помимо увеличения оплаты за отопление, поднимутся и тарифы на питьевую воду

Причины повышения тарифов на все эти услуги официально не сообщаются. 

Однако, можно провести параллель - с 1 сентября в Таджикистане были повышены заработные платы, пенсии и социальные пособия на 15%. 

Несмотря на повышение размера зарплаты, она остается самой низкой в странах СНГ.

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