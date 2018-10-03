Фотограф из США Назир Аббас снял видеоклип для таджикской группы Zafar Band, в котором снялась популярная американская танцовщица Тара Пандея, исполнившая таджикский танец.
Видео размещено на странице фотографа в Facebook. Назир Аббас также стал режиссером и оператором клипа. Клип была снят на песню группы «Nasimi Khush».
Несколько лет назад Тара выступала в таджикском ансамбле "Лола" и периодически приезжает в Таджикистан.
Назир Аббас также бывает в Таджикистане, и снял здесь много своих фоторабот.
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