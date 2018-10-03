Одна из крупнейших таджикских компаний, занимающихся поддержкой стартапов и развитием предпринимательства, договорилась о совместном сотрудничестве с "МегаФон-Таджикистан". В будущем это позволит партнерам быстрее и эффективнее реализовывать новые совместные проекты в сферах ИТ и развития цифровой экономики Таджикистана.

«У нас было уже достаточно поводов убедиться в надежности компании «МегаФон Таджикистан» и её услуг. Так, во время проведения G5 Startup форум мы организовали онлайн-просмотр мероприятия. Кроме того, нам близка философия «МегаФона»: мы также поддерживаем всё новое и прогрессивное, инвестируем в будущее Таджикистана», – рассказывает Равшан Курбанов, Генеральный директор «55 Group».

В планах партнеров – дальнейшее расширение перечня используемых телеком-услуг и запуск новых совместных проектов.

«В лице «55 Group» мы нашли не только клиентов, но и единомышленников. Поэтому наше сотрудничество совершенно точно не будет ограничиваться вопросами связи, с помощью которой «55 Group» сможет успешно реализовывать новые инвестиционные проекты. Технологические возможности нашей сети, одной из наиболее мощных в Таджикистане, могут стать основой для самых разных стартапов или усовершенствования работы ранее запущенных ИТ-сервисов. Вместе мы способны сделать многое для укрепления экономики нашей страны», – подчеркнул Джамшед БОБОАЛИЕВ, Коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан».