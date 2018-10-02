Население с 1 ноября этого года за каждый киловатт будет платить 19,37 дирамов вместо нынешних 16,85 дирамов.

Постановление об этом правительство страны пописало 25 сентября.

Документом постановляется утвердить тарифы на электроэнергию всем категориям потребителей, кроме ГУП «Таджикская алюминиевая компания».

В частности, для населения предлагается повысить тариф за потребленную электроэнергию на 15%: с нынешних 16,85 дирамов до 19,37 дирамов за один киловатт/час с учетом НДС.

Тарифы для промышленных и непромышленных потребителей составят 47,13 дирамов, для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов – 19,37 дирамов, для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации при правительстве РТ – 6,73 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 19,37 дирамов (с 1 октября по 31 марта), для мелиоративных вертикальных скважин, мелиоративных насосных станций – 6,73 дирамов.

Тарифы за использование электроэнергии в электрокотлах и электрооборудовании с целью обеспечения горячей водой и отопления зданий составят 116,77 дирамов за киловатт (для небюджетной сферы) и 34,51 дирамов (для бюджетных организаций и учреждений), для насосов по подаче питьевой воды (за исключением индивидуальных насосов) и канализации 9,20 дирамов.

Также отдельной категорией в постановление добавлено ООО «Таджикский металургический комбинат», которое будет получать с 1 ноября каждый киловат электроэнергии за 8,28 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 47,13 дирамов (с 1 октября по 31 марта).

Тарифы для Таджикской алюминиевой компании в постановлении отсутствуют.

Постановление правительства о повышении цен на энергию Фото Asia-Plus

Действующие тарифы

Тарифы на электроэнергию в Таджикистане повышаются практически ежегодно для всех категорий потребителей, кроме Таджикской алюминиевой компании.

В последний раз они были изменены 1 октября прошлого года. В настоящее время население платит 16,85 дирамов за один киловатт электроэнергии.

Тарифы для промышленных и непромышленных потребителей составляют 40,99 дирамов за 1 кВт, для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов – 16,85 дирамов, для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации при правительстве РТ – 5,86 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 16,85 дирамов (с 1 октября по 31 марта), для мелиоративных вертикальных скважин, мелиоративных насосных станций – 5,8 дирамов.

Тарифы за использование электроэнергии в электрокотлах и электрооборудовании для обеспечения горячей водой и отопления зданий составляют 101,54 дирамов за киловатт (для не бюджетной сферы) и 30,15 дирамов (для бюджетных организаций и учреждений).

Между тем, тарифы для основного потребителя таджикской электроэнергии – ГУП «Таджикская алюминиевая компания» – на данный момент составляют: с 1 мая по 30 сентября - 7,20 дирамов за киловатт час, в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) - 11,80 дирамов.

Тарифы растут по рекомендациям международных финансовых институтов

Международные финансовые организации после выхода Таджикистана из Единого электроэнергетического кольца Центральной Азии рекомендовали правительству страны постепенно повысить тарифы на электроэнергию, чтобы обеспечить эффективную деятельность энергетического сектора.

Так, Всемирный банк советовал правительству Таджикистану постепенно поднимать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 3,5 центов «с целью поощрения рационализации использования энергии»: сегодня население платит за каждый киловатт уже почти 1,8 цента. Действующие тарифы специалисты этого института считают «ниже уровня затрат», отмечая, что средний тариф на электроэнергию в Таджикистане составляет 45% от уровня возмещения затрат.

При этом, они отмечают, что «правительству необходимо разработать механизмы для смягчения негативного воздействия повышения тарифов на электроэнергию для бедных и уязвимых слоев населения».

В конце ноября прошлого года Европейский банк реконструкции и развития в своем новом отчете по Таджикистану подчеркивал, что тарифы на электроэнергию в республике должны «постепенно корректироваться», отмечая в то же время необходимость решения «соответствующих социальных вопросов».

Азиатский банк развития предложил правительству страны стратегию по внесению изменений в структуру тарифов на электроэнергию, прежде всего, устраняя кросс-субсидирование.

То есть, в стране существуют разные тарифы для разных категорий, и зачастую тарифы для госпредприятий намного ниже, чем тарифы для частных предприятий, что, по мнению представителей АБР, «препятствует развитию частного сектора и инвестиционного климата».

Многомиллионные долги

Энергетики считают, что одной из главных причин сложного финансового состояния «Барки точик» является низкая цена на электроэнергию. Энергохолдинг почти каждый год заканчивает с убытками и в настоящее время имеет многомиллионные задолженности.

По данным Минэнерго, задолженность «Барки точик» на начало второго полугодия без учета привлеченных на реализацию электроэнергетических проектов кредитов составляет 4 миллиарда 145 миллионов сомони (примерно $450 млн.). В течение шести месяцев этого года этот долг вырос на 450 миллионов сомони (около $50 млн.).

В частности, энергохолдинг имеет задолженности по налогам (109,2 миллионов сомони), долги перед Сангутинской ГЭС-1 (1 миллиард сомони) и ГЭС «Сангтуда-2» (1 миллиард 221,5 миллионов сомони), а также перед ОАО «Ориёнбанк (1,8 миллиарда сомони) и за счет покупки и поставки угля (14,8 миллионов сомони).

Задолженности по привлеченным кредитам для осуществления инвестиционных проектов на начало этого года составили 11 миллиардов сомони.

Таким образом, общая задолженность таджикского энергохолдинга составляет свыше 15,1 миллиардов сомони (более $1,6 млрд.).

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