На 190 километре автотрассы Душанбе-Худжанд 30 сентября произошло лобовое столкновение автомашины Jeep под управлением гражданина Республики Кыргызстан и автомашины Toyota Corolla под управлением 44-летнего гражданина Таджикистана.

«На момент ДТП в Jeep находились два пассажира - граждане Хорватии, а в Toyota пять – человек», - сообщила «АП» пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики Умеда Юсуфи.

По ее словам, в результате ДТП погибли водитель автомашины Toyota и один из его пассажиров, другие участники происшествия с травмами различной степени тяжести транспортированы в районную больницу Шахристанского района Согдийской области.

«Граждане Хорватии прибыли в Таджикистан в качестве туриста, и на автомашине направлялись в Худжанд. На сегодняшнее утро они выписались из больницы и продолжают свое путешествие по северу Таджикистана», - сообщила Юсуфи.

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