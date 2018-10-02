Международный экономический форум «Сугд-2018» пройдет 11 октября в Худжанде в честь 10-ой годовщины создания свободных экономических зон Таджикистана.

Мероприятие организуют министерство экономического развития и торговли Таджикистана и администрация СЭЗ «Сугд» совместно с партнерами по развитию.

«Проведение данного форума наряду с налаживанием деловых связей с зарубежными партнерами, преследует цель проведения многостороннего анализа проделанной работы и рассмотрения дальнейших перспектив развития свободных экономических зон Таджикистана», - сообщает пресс-служба Минэкономразвития и торговли.

Кроме того, говорится в сообщении, в контексте рассматриваемых проблем, крайнюю важность приобретают вопросы изучения передового опыта соседних стран в данном направлении.

Ожидается, что в форуме примут участие около 200 делегатов: представители СЭЗ соседних стран и стран ближнего и дальнего зарубежья, субъекты СЭЗ, представители министерств, ведомств и научных кругов, международные и общественные организации, коммерческие банки, местные и зарубежные предприниматели, СМИ.

В настоящее время на территории Таджикистана действуют четыре свободные экономические зоны:

СЭЗ «Сугд» - зона промышленно-инновационного типа была создана в 2009 году решением правительства страны. Она расположена в Согдийской области в юго-западной промышленной части города Худжанда. Общая площадь СЭЗ – 320 гектар. В этой части города есть возможность в будущем расширить территорию СЭЗ до 2 тыс. га за счет свободных земельных площадей.

В зоне зарегистрировано 23 субъекта, 20 из которых отечественные предприятия, а 3 совместные предприятия. Этими предприятиями производится солнечные гелио коллекторы, пластиковые трубы, электрические провода, внешние настенные краски и колеры, пластиковые профили дверей и окон, пластмассовые бутылки для хранения фруктов, мясные продукты и другие.

За семь месяцев этого года в СЭЗ «Сугд» работали 11 предприятий. За этот период ими произведено продукции на сумму около 60 млн. сомони. Это на 56% больше объема аналогичного периода прошлого года.

СЭЗ «Дангара» - размещена в Дангаринском районе Хатлонской области, ее территория составляет 521,3 га.

В январе-июле нынешнего года в этой зоне работали 5 промышленных предприятий. Объем выпуска продукции составил почти 8,6 млн. сомони.

СЭЗ «Пяндж» - размещена на территории Кумсангирского района Хатлонской области, ее площадь составляет 401,6 гектаров. В этой зоне зарегистрировано 6 субъектов, а производство товаров пока не зарегистрировано. В январе-июле 2018 года там выполнены строительные работы на сумму 750 тыс. сомони.

СЭЗ «Ишкашим» - размещена на территории Ишкашимского района ГБАО, ее территория составляет 200 гектаров. В январе-июле 2018 года в этой зоне производство товаров и строительные работы не зарегистрированы.

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