Бывшие участники учебного курса JICA по теме «Комплексное инженерное проектирование мостов» провели семинар для обмена полученными знаниями и опытом в Японии.

С презентациями о японском опыте строительства, технического обслуживания и инспекции мостов, а также о его применении в Таджикистане выступили участники из министерства транспорта Таджикистана, ГУП «Проектный институт транспортной инфраструктуры» и Таджикского технического университета.

Цель семинара состояла в том, чтобы определить будущие шаги и мероприятия, направленные на улучшение общей ситуации строительства и обслуживания мостов в стране, а также обсудить будущее сотрудничество JICA в области наращивания потенциала специалистов в этой области.

Хидеки Танабе, Глава представительства JICA, поблагодарил всех участников семинара и заявил, что Япония понимает потребности Таджикистана в надлежащем строительстве и обслуживании мостов и готова поделиться своими передовыми знаниями через учебные курсы JICA и другие схемы сотрудничества.

Дороги Таджикистана, в том числе мосты, были построены, в основном, в советское время. Имея около 2 тыс. 222 моста в своей юрисдикции, министерство транспорта Таджикистана испытывает нехватку инженеров/ специалистов с должными знаниями и опытом для надлежащего обслуживания и ремонта мостов. Кроме того, недавно были построены новые дороги и мосты, которые требуют инженеров мостов широкого профиля, будучи в состоянии работать с мостами, имеющими различные комбинированные структурные компоненты.

Чтобы укрепить потенциал инженеров Mинтранса, JICA решила разработать страновое обучение по комплексному мостовому проектированию в Японии. Этот год является первым годом трехлетнего учебного курса, направленного на проектирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание мостов.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2100 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 34 проекта на общую сумму более 345 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 263 млн. долларов грантовой помощи), из которых 12 проектов являются действующими.

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