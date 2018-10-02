Постоянный представитель Таджикистана при Организации Объединенных наций Махмадамин Махмадаминов рассказал о рисках урановых отходов в РТ и призвал к содействию в рекультивации урановых отходов, сообщает департамент информации министерства иностранных дел РТ.

Махмадамин Махмадаминов выступил на мероприятия «Люди и Планета: Центральная Азия призывает к международной солидарности», которое было организовано Постпредством Кыргызской Республики при ООН, сообщается на официальном сайте министерства.

«Он выразил надежду на то, что такие мероприятия содействуют активизации и расширению усилий для рекультивации и оздоровления объектов бывшего уранового производства в Центральной Азии», - сообщает департамент.

Выступление Махмадамина Махмадаминова Фото МИД РТ

Таджикистану от Советского Союза в наследство остались примерно 55 млн. тонн радиоактивных отходов. Суммарная активность отходов по разным оценкам составляет от 6.5 до 7,7 тыс. Кюри.

В 2014 году в республике была принята Национальная Концепция по реабилитации хвостохранилищ отходов переработки урановых руд на 2014-2024 годы и утверждена правительством страны.

Её цель - создание и обеспечение эффективного функционирования в Таджикистане целостной системы обращения с радиоактивными отходами.

В документе отмечалось, что в неудовлетворительном состоянии находится большая часть хвостохранилищ и отвалов в районе городов Истиклол (бывший Табошар) и Гулистон (Чкаловск). Истиклолское урановое месторождение являлось одним из наиболее крупных на территории стран бывшего Советского Союза. Он был открыт с 1926 году и в период с 1944 по 1965 годов здесь активно проводилась добыча урановой руды.

Из-за экономической ситуации республика имеет только ограниченные возможности по вложению средств для этих целей. Предполагается привлечение средств международных организаций, банков, различных фондов для выполнения конкретных программ, связанных с проведением реабилитационных работ и улучшением экологической ситуаций региона.

Производство уранового концентрата в Советском Союзе впервые начиналось еще в 1944 году на опытном заводе города Гафуров Таджикистана. А затем на территории Согдийской области было построено еще 6 заводов по добыче закиси-окиси урана.

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