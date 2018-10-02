В Минздраве Таджикистана собрали столичных мастеров по обрезанию мальчиков и разъяснили им, что с 1 января 2019 года в республике вводится запрет не деятельность народных мастеров по обрезанию, сообщает пресс-служба Минздрава.

Специалисты Минздрава разъяснили мастерам, что запрет для народных мастеров вводится с целью профилактики различных болезней, в том числе гепатита и ВИЧ.

Народные мастера обещали, что добровольно свернут свою деятельность и полностью поддержат инициативу Минздрава.

В Минздраве заявили, что во всех больницах городов и районов республики созданы условия для бесплатного проведения обряда обрезания мальчиков.

Ранее Минздрав сообщил, что в госмедучреждениях Таджикистана в первой декаде сентября созданы 425 кабинетов для проведения этого обряда - 203 из них в Хатлонской области, 69 - в Согде, 120 - в РРП, 18 - в ГБАО и 15 - в Душанбе. За семь месяцев этого года в них бесплатно были проведены операции по обрезанию свыше 33 тыс. мальчикам.

Минздрав утверждает, что в вышеназванных кабинетах услуги врачей и лекарства для проведения обряда обрезания являются бесплатными.

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