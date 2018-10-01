В Худжанде недавно прошел фестиваль традиционной музыки Зеравшанской долины, куда впервые в качестве почетного гостя приехали и артисты из Бекабада. Наш журналист побывал на этом мероприятии, и отснял для вас небольшую историю с фокусом на узбекских участников.

Забегая немного вперед, отметим, что худжандцы своим приемом глубоко впечатлили гостей. Как именно, узнаете уже завтра.

После мы вам расскажем о молодом и перспективном сапожнике из Душанбе Азаме Ахруллоеве, которому удалось создать свой успешный бренд. Предприниматель настолько увлекся созданием качественной, модной и уникальной обуви, что недавно сшил оксфорды 245 размера. Зачем? Узнайте сами в среду.

А завершим эту неделю выпусков мы не менее увлекательной историей успеха, но уже ташкентского дизайнерского магазина Human House, где уникально и туристоориентированно абсолютно все: начиная от интерьера до выставляемых трудов. Но вся фишка этого заведения в том, что здесь также организовывают часто мастер-классы, кинопоказы и лекции. Для чего все это делается в интервью нам рассказала менеджер Лола Сайфи. Выйдет сюжет в четверг.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистане.

С Tcell легко оставаться на связи в поездке: общайтесь, пишите, делитесь фотографиями и видео, не задумываясь о смене сим-карты или поиске WiFi. Стоимость 1 мегабайта интернета в роуминге в сети Ucell в Узбекистане теперь всего 30 дирам! С роумингом от Tcell, Узбекистан становится ближе, чем когда-либо! Подробнее о тарифах узнайте по ссылке.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus