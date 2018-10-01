Ровно 50 лет назад, 1 октября 1968 года в городе Душанбе начала издаваться газета «Вечерний Душанбе», одна из самых старых и известных русскоязычных газет Таджикской ССР, а затем и Республики Таджикистан

Газета «Вечерний Душанбе» издавалась на русском языке, объёмом 16 страниц и пользовалась большой популярностью среди жителей столицы и всей республики. В 1969 году тираж газеты составлял 38,3 тыс. экземпляров.

После развала СССР многие издания, лишившиеся господдержки, стали испытывать трудности. Несмотря на это, газета «Вечерний Душанбе» продолжала выпускаться еще долгое время, но в итоге, в конце 2015 года была вынуждена прекратить печатать свою продукцию, продержавшись лишь несколько месяцев после смерти его руководителя – Акбарали Саттора.

Со страниц газеты "Вечерний Душанбе"

О газете, о своей работе в «Вечернем Душанбе», о памятных днях, связанных с газетой, сегодня вспоминают бывший главный редактор газеты «Вечерний Душанбе» Гульнора Амиршоева и журналист Хулькар Юсупов.

«В своё время ныне покойный Акбар Саттор, после того как обратился к нему коллектив, взял на свои плечи умирающую тогда газету и превратил ее в одну из процветающих. И сегодня ее не стало. Может, новым хозяевам такая газета не нужна, но разве она не нужна администрации города Душанбе? Как известно, это издание выходит с 1 октября 1968 года и в течение 47 лет превратилось в неотделимую часть истории города. Разве оно не имеет права на существование хотя бы в качестве архива столичных новостей?»

Гульнора АМИРШОЕВА:

«Я начала работать в «Вечернем Душанбе» в 2000 году. Тогда я написала репортаж в память о погибшем ректоре медуниверситета Юсуфе Исхаки для одного НПО. Они отнесли этот репортаж в газету «Вечерний Душанбе», где ее напечатали. После репортажа бывший редактор газеты Сайдали Сиддиков пригласил меня и сделал предложение о сотрудничестве. Так и началась моя газетная карьера. Это были интересные годы работы в коллективе, где мы писали тексты от руки, и их жестоко редактировал наш главред, потом нам дали печатные машинки, а уже потом появились компьютеры. Я была поглощена своей работой и считала своим долгом рассказать читателям все, что вижу вокруг, в особенности негатив, который портит нам жизнь. Тогда и появилась моя рубрика «Наблюдения Гульноры Амиршоевой», которая стала особенно популярной. Она была короткой, но емкой по своему содержанию.

Со страниц газеты "Вечерний Душанбе"

Как-то я написала свои наблюдения по поводу ужасных затрат наших людей во время свадеб, и через пару лет принимают закон «Об упорядочении обрядов и традиций…». В 2004 году я ушла работать в другое СМИ, но возвратилась через 2 года уже по приглашению гендиректора Акбарали Сатторова в качестве главного редактора газеты. Помню, как мы отмечали 40-летие нашей газеты в 2008 году. Это был мой первый ивент в моей практике, мы его провели даже при поддержке мэрии, было подписано соответствующее решение мэра. Работа в качестве главного редактора – это уже другой опыт, незабываемый и который дал мне много знаний, практики, мастерства. У него я научилась менеджменту и теперь, как владелец своего СМИ, часто вспоминаю его слова, когда он говорил, что СМИ – это не только бизнес, это призвание, смысл жизни. Сейчас газеты нет, все меняется, уходят не только люди, но и газеты, это жизнь. Приходят новые СМИ».

Рашид Гани Абдулло, политолог: «Ныне покойный руководитель едиагруппы «Чархи гардун» Акбарали Саттор как-то сказал, что издание серьёзных независимых газет в Таджикистане дело заведомо убыточное. Но для него, как владельца-предпринимателя в сфере СМИ и профессионального журналиста, важно иметь в составе своей медиагруппы подобную газету. Он полагал, что общественные интересы, которые являются и его интересами, обуславливают необходимость функционирования серьёзной независимой общественно-политической прессы. Таким образом, издание газеты «Вечерний Душанбе» являлось для Акбарали Саттора не чем иным, как добровольным социальным самообременением»

Хулькар ЮСУПОВ:

«Газету «Вечерний Душанбе» с первых дней ее рождения жители столицы ласково называли всегда «Наша Вечёрка»! Её ждали в киосках и в домах, в учреждениях и на предприятиях. Она всегда была трибуной рабочего класса и интеллигенции Душанбе. Журналисты редакции заслуженно считали себя защитницей интересов простых людей – своих читателей. Каждое критическое выступление на страницах газеты непременно привлекали внимание, как городской власти, так и партийного руководства Таджикистана.

Со страниц газеты "Вечерний Душанбе"

Но… Затем была «перестройка», отпустившая все издание в свободное плавание - в рыночную экономику, где большинство журналистов не очень сильны были в решении коммерческих вопросов. Но редакция «Вечерки» держалась, как и другие коллеги, сохраняя свой стиль и потенциал, не смотря на различные давления со стороны «нуворишей» и тех, кого не устраивала позиция такой прессы.

Перед глазами всплывают картины трагических для страны дней, когда журналисты некоторых газет, не смотря на беспорядки, выстрелы, а позже – и военные действия, продолжали идти на работу, пешком, на свой страх и риск.

Будучи редактором газеты «Курьер Таджикистана» вместе с Джавохиром Кабиловым - редактором «Вечерний Душанбе» начала 90-х, когда уже в кабинеты регулярно стали наведываться боевики с автоматами и увешанные пистолетами, гранатами, мы решили объединиться, чтобы обезопасить своих сотрудников и обеспечить финансовую стабильность. Именно тогда я понял, какой сильный творческий и грамотный технический коллектив трудился над созданием столичного издания.

Со страниц газеты "Вечерний Душанбе"

Не всех поименно сегодня не вспомнишь, и потому не буду перечислять коллег, ставших звездами таджикистанской журналистики, дабы не обидеть других. Все они – нашей кагорты!

И сегодня молодое поколение редакции столичной газеты, насколько я чувствую по публикациям, работает в непростых условиях. Как с экономической точки зрения, так и общественно-политической. Лишь хочется пожелать оставаться достойными журналистами и каждому – творческих взлетов, которые может оценить любимый читатель!».

Нуриддин КАРШИБОЕВ, председатель Совета по СМИ РТ и НАНСМИТ: «Старейшая столичная газета «Вечерний Душанбе» перестала выходить в свет из-за финансовых проблем. И повторение судьбы этой газеты реально угрожает другим частным и независимым от госбюджета изданиям. Экономический кризис отрицательно повлиял на деятельности независимых СМИ: падение тиража, сокращение доходов от рекламы, жесткий контроль со стороны госорганов вынуждают собственников СМИ сокращать штат сотрудников и переходить на режим самосохранения».

ВЕЧЕРНИЕ ГАЗЕТЫ

Вечерние газеты - вид ежедневной периодической печати, дополняющий в системе средств массовой информации утренние издания. В Западной Европе и США вечерние газеты появились в начале 19 в., в России - в середине 19 в. ("Вечерняя газета" "Биржевые ведомости" и др.).

Вскоре после Октябрьской революции в Москве и Петрограде стали

издаваться первые советские вечерние газеты ("Вечерние известия" Московского совета рабочих и крестьянских депутатов, 1918-24; вечерний выпуск "Красной газеты", Петроград - Ленинград, 1918-36). На 1 января 1970 в СССР насчитывалась 31 вечерних газет.

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