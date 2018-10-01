Махалля Себзор в Ташкенте, где будет посольство Таджикистана

Посольство Таджикистана в Ташкенте будет построено в микрорайоне Себзор, где в субботу начали сносить дома, сообщает Газете.uz.

И.о. председателя Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сообщил «Газете.uz», что вместо 79 сносимых домов будут построены здания посольств Индии, Китая и Таджикистана.

«Учитывая, что рядом расположено посольство Казахстана, можно говорить, что здесь будет небольшой дипломатический квартал», - отметил Джахонгир Артыкходжаев.

В 79 домах были прописаны 370 человек, для них выделено 240 квартир в новостройках, сообщает издание. Всего запланировано выделить 251 квартиру. Квартиры предоставляются в жилом комплексе «Мегаполис» в Юнусабадском районе и в домах Golden House.

Напомним, что в ходе визита Шавката Мирзиёева в Душанбе стороны договорились выделить друг другу участки в центре столиц для постройки новых зданий посольств.

1 /8

Под посольство Таджикистана будет выделен один гектар земли. Земля будет выделена в центре Ташкента, а строительство здания посольства, жилого дома для таджикских дипломатов, других необходимых для диппредставительства объектов и благоустройства территории будут финансироваться за счет бюджета Таджикистана.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus