Посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов вручил ветерану дипломатической службы Таджикистана Талбаку Назарову высшую дипломатическую награду Казахстана – медаль имени Назира Тюрякулова. Награда была вручена в честь Дня таджикского дипломата, который отмечается 29 сентября.

«Талбак Назаров, будучи 12 лет министром иностранных дел Таджикистана, внес значительный вклад в укреплении казахстанско-таджикских отношений. В Казахстане высоко ценят его усилия по выведению взаимодействия внешнеполитических ведомств Казахстана и Таджикистана на более высокий уровень», - отмечаетсяв сообщении посольства РК в РТ, распространенном сегодня, 1 октября.

Нынешний министр иностранных дел таджикистана Сироджиддин Мухриддин в своем выступлении поздравил Талбака Назарова с наградой Республики Казахстан и отметил, что казахстанско-таджикские межгосударственные отношения отвечают высокому духу стратегического партнерства.

Талбак Назаров, Сироджиддин Мухриддин, Нурлан Сейтимов Посольство РК в РТ

В свою очередь, посол Нурлан Сейтимов пожелал Талбаку Назарову долгих лет жизни, крепкого здоровья и успешной передачи своего богатого опыта дипломатической деятельности молодым поколениям дипломатов Таджикистана, а также поздравил коллектив Министерства иностранных дел Таджикистана с профессиональным праздником – Днем дипломата.

Т.Назаров поблагодарил руководство Казахстана за высокую оценку его заслуг на дипломатическом поприще, пожелал дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном.

Медаль имени Назира Тюрякулова является высшей дипломатической наградой в Казахстане. Она была учреждена в честь советского дипломата казахского происхождения Назира Тюрякулова. В 36 лет Тюрякулов стал полпредом СССР в Королевстве Хиджаз, Неджд и присоединенные области (прежнее название Саудовской Аравии – прим.ред.), однако, спустя 8 лет успешной службы, был отозван в Москву, арестован и расстрелян. В 1958 году был реабилитирован Военной коллегией Верховного Суда СССР за отсутствием состава преступления.

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