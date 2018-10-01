В Душанбе 15 октября пройдёт Международный форум предпринимательства с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Что волнует наших предпринимателей сегодня, и какие проблемы в сфере бизнеса требуют своего решения?

Накануне встречи, как и в прошлые годы «АП» традиционно решила дать трибуну предпринимателям, чтобы они могли рассказать, что сейчас их волнует, какие у них проблемы, какие предложения могли бы внести для улучшения предпринимательской деятельности и т.д.

Мы обратились более чем к двадцати представителям малого и среднего бизнеса страны. И что удивительно, все без исключения предприниматели под разными предлогами не захотели говорить.

Получается, у наших предпринимателей нет проблем? Или они боятся о них говорить?

Барьеры

Проблемы, конечно, есть. Эксперты российского Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) ровно года назад (осень 2017) провели исследование инфраструктуры развития предпринимательства Таджикистана.

Как выяснили во время проведенного мониторинга специалисты, несмотря на то, что поддержка предпринимательства с самого начала проведения экономических реформ в республике была декларирована как приоритетная задача, условия для создания предприятий и их устойчивого функционирования оставляют желать лучшего.

Перед малым и средним бизнесом стоит целый ряд таких сложно разрешимых проблем, как высокие налоги, недостаточность высококвалифицированных кадров, сложность регистрации, коррупция.

По мнению экспертов, основными проблемами развития предпринимательства в стране являются:

- форсирование процесса приватизации, превращение данного процесса в источник доходной части госбюджета и отдаление его от своей социально-экономической функции, а также некомпетентность и непрофессиональность собственников большинства приватизированных предприятий, что привело к их нерентабельности и неэффективности в целом;

- несовершенство нормативно-законодательной базы, низкий уровень правовой грамотности представителей малого бизнеса;

- отсутствие конкурентных рынков и рыночных механизмов в экономике, преобладание монополистических структур на рынке;

- чрезмерно многочисленные административные барьеры и повсеместная система взяток, которые лишают стимулов к занятию легальным бизнесом;

- несовершенство системы налогообложения и отсутствие её стимулирующей

роли для расширения производства;

- низкий уровень социальной защиты и безопасности предприятий малого бизнеса и предпринимателей;

- неразвитость и несовершенство механизмов финансово-кредитной, банковской базы и страхования рисков предпринимательской деятельности.

Налоговое бремя

Одна из основных проблем становления и функционирования предпринимательства в РТ, как считают эксперты, является несовершенная система налогообложения.

Существующий механизм налогообложения оказывает дестимулирующее воздействие на предпринимательский сектор. Это связано с тем, что в республике слабо развита система налоговых стимулов (налоговые льготы, применение дифференцированной системы налоговых ставок, налоговый иммунитет), направленных на поощрение субъектов малого предпринимательства к реализации хозяйственной активности в приоритетных отраслях экономики, развивать социально значимые виды предпринимательской деятельности. При этом льготная система налогообложения для начинающих предпринимателей практически отсутствует.

Исключение составляют совместные предприятия, на которые распространяются налоговые льготы.

Груз налогового бремени между различными плательщиками распределен неравномерно. В результате многие предприниматели частично скрывают доходы, легально или полулегально уклоняются от уплаты налогов, что приводит не только к уменьшению налоговых поступлений, но и к стимулированию перелива капитала в торгово-посреднические сферы.

Большие проценты, малые сроки

Одним из главных условий развития малого бизнеса является наличие соответствующей финансово-кредитной инфраструктуры. Менее половины предпринимателей в своей деловой практике используют банковские счета, остальные ограничиваются наличным расчётом.

Для малых и средних предприятий главными проблемами являются размер банковского залога, ставка кредитов и др.

Кроме того, предприниматели испытывают ограниченный доступ к внешнему финансированию из-за практически невыполнимых требований, которые налагает на субъекты предпринимательства банковская система. Несмотря на снижение ставки рефинансирования Нацбанком и частичное открытие внутреннего рынка услуг иностранным субъектам, кредитные ставки банков под предлогом высоких рисков кредитования остаются очень высокими. При этом коммерческие банки, в основном, выдают краткосрочные кредиты до одного года, что соответственно приводит к ограничению кредитования средне- и долгосрочных предпринимательских проектов.

Существует еще один инструмент финансирования – микрофинансирование. За последние несколько, благодаря микрофинансированию со стороны некоторых международных организаций (ПРООН, Фонда Ага-хана, Международного корпуса милосердия, CARE Int., ACTED и др.) многие субъекты смогли начать свой бизнес. В рамках международных программ некоторые отраслевые ассоциации и НПО также оказывают помощь в организации, начале бизнеса и его развитии.

Для выхода из тени, говорят специалисты, необходимо показать бизнесу целесообразность и выгоду работы в цивилизованном «белом» рынке. Малый бизнес может успешно развиваться только в условиях полного понимания государства в острой необходимости наличия таких предприятий, как одного из приоритетных проектов в формировании ВВП.

Законы есть, реализация хромает

Таким образом, несмотря на то, что правительство и создает определенные условия для малого и среднего бизнеса, есть факторы, негативно влияющие на развитие предпринимательской деятельности. К таковым можно отнести административно-правовые преграды в реализации налоговой системы, банковских услуг, большое число проверок хозяйствующих субъектов, что приводит к росту неофициальных платежей. Слабые механизмы реализации законов, их противоречивость и недостаточная прозрачность исполнения также создают условия для вымогательства. Это обуславливает серьезное вмешательство республиканских и местных госструктур в повседневную предпринимательскую деятельность.

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