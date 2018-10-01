Все мы – кто-то чаще, кто-то реже, летаем самолетами: в отпуск, в деловую поездку, на обучение. Сегодня, в эру продвинутых технологий, мы задались вопросом, как правильно совершать покупки авиабилетов в онлайн агентствах. Директор Агентства по продаже авиабилетов Fly.tj Дилшод Мухомедиев рассказал о том, как не нарваться на мошенников, что нужно знать при покупке авиабилета и как на этом сэкономить.

- В наше время купить билет онлайн проще простого: большой выбор интернет порталов, не самые сложные инструкции. Ну а насколько это надежное предприятие? Все-таки авиабилет – вещь дорогостоящая…

- Я бы переиначил вопрос: насколько безопасно сегодня вообще покупать авиабилеты, если вы не в состоянии проверить его статус. В первую очередь необходимо знать, что сегодня все билеты - исключительно электронные, и тот факт, что вам дали на руки распечатанный на бумаге авиабилет, еще совсем ничего не значит. Бланк авиабилета на самом деле не является фактом его покупки! Оформленный бланк на авиаперевозку можно легко вернуть, аннулировав его в системах, которые используют авиакомпании. В нашей стране было много случаев, когда люди с целью сэкономить средства заблаговременно покупали авиабилеты, но к моменту вылета они оказывались не в списках пассажиров. Все потому, что некоторые недобросовестные кассиры пользуясь неосведомленностью покупателя, аннулируют его билет после продажи.

-Какие меры необходимо принимать, чтобы не стать жертвой нечестных кассиров?

- Во-первых, я всегда рекомендую спрашивать фискальный чек об оплате услуги (ККМ), который фиксирует факт совершения покупки. В случае, если вас обманут, фискальный чек пригодится как доказательство при подаче заявления о мошенничестве в правоохранительные органы. Во-вторых, нужно обращать внимание на сам бланк маршрутной квитанции, в котором должна отражаться вся информация относительно полета и серийный номер. Обычно это тринадцатизначный цифровой номер, а также шестизначный буквенно-цифровой код номера брони.

- Если использовать такие онлайн магазины, как aviasales или momondo, то где лучше покупать авиабилеты и прочие услуги?

- Aviasales и Momondo являются онлайн поисковиками, которые собирают информацию у различных поставщиков, в которых после поиска производится покупка. Сами они не занимаются продажей билетов. С одной стороны, это удобно, но с другой появляется новое звено в цепи, а значит, цена будет завышена. Также нужно учитывать, что в цепи поставщиков находятся еще и банки, которые забирают от 1% от общей суммы за процессинг банковских карт.

У нас, к примеру, тоже имеется собственный сайт для сотрудничества с бизнес партнерами, позволяющая пользоваться услугами большинства перевозчиков по всему миру. Наше отличие от вышеуказанных сайтов заключается в том, что мы работаем без посредников, поэтому на нашем сайте авиабилеты указаны по актуальным ценам самих авиакомпаний на момент выписки.

- Как понять, что тому или иному онлайн-агентству или сайту по продаже авиабилетов можно доверять? На что обращать внимание и чего остерегаться?

- Мне кажется, что самый главный критерий - это репутация и имидж. За восемь лет нашей деятельности мы зарекомендовали себя на рынке продажи авиабилетов ответственной, надежной и клиенториентированной компанией с безупречной репутацией, в которой работает команда профессионалов. Об этом свидетельствуют как отзывы наших клиентов в социальных сетях, так и обширная база наших клиентов. Мы работаем как с физическими лицами, так и с крупными местными и международными корпоративными клиентами. Хочется отметить, что одним из наших преимуществ на рынке также является и то, что мы являемся прямыми агентами многих авиакомпаний, таких как «Сомон Эйр», «Уральские авиалинии», «Uzbekistan Airways», «Air Astana», «China Southern Airlines», «Turkish Airlines» и др.

- Как правильно нужно покупать авиабилеты на сайте Fly.tj?

- Мы разработали пошаговую инструкцию по выписке авиабилетов, которую разместили на сайте в разделе «Агентам» - «Инструкции». Сама система онлайн бронирования и покупки билетов предельна проста, каждый с легкостью сможет в ней разобраться.

В работе с физическими лицами все же мы делаем упор на прямое обслуживание. В случае, если клиент находится за границей, мы оказываем ему свои услуги через доступные чаты и выставляем счет на оплату онлайн. После получения подтверждения оплаты мы высылаем нашим пассажирам маршрутную квитанцию. На сегодняшний день мы работаем только через карты Visa, но также планируем внедрение оплаты через Национальную платежную систему «Корти Милли».

- Что потребуется для покупки авиабилетов онлайн на сайте Fly.tj?

- Для покупки билетов на сайте необходимо пройти регистрацию. Мы разработали несколько способов оплаты. Так, на сайте предусмотрен баланс личного кабинета каждого Клиента, который он может пополнить удобным для него способом: наличными в кассе компании fly.tj или посредством банковского счета на расчетные счета компании в «ОриенБанк», «Казкоммерцбанк», «Имон Интернейшнл», «Первый микрофинансовый Банк» или по онлайн банкингу «Хумо».

Для тех, кто по каким-то причинам не может произвести предоплату, доступен вариант оплаты через банковскую карту “VISA” посредством безопасного соединения, который предоставляют «Казкоммерцбанк» и карта «Хумо», а также через смарт перевод при помощи сканирования QR-кода или номера телефона. Правда, нужно учитывать, этот метод ввиду сложного ценообразования в авиабилетах увеличивает стоимость на сумму комиссии банка за транзакцию.

- Насколько мы знаем, сейчас вы внедряете бонусную систему поощрений для своих клиентов. Расскажите о ней и о других планах на будущее.

- Все верно. Наша бонусная программа формата Cash Back будет внедрена в ближайшее время. Данная программа подразумевает поощрение постоянных клиентов путем возврата определенного процента с покупки билета на карту. Сумма может накапливаться и использоваться во время покупки следующего билета по тому или иному направлению.