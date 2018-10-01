Движение по тоннелю «Хатлон», которому сегодня исполняется пять лет, открыто сегодня утром после двух дней проведения профилактических работ.

Движение по тоннелю было приостановлено с 29 по 30 сентября. В министерстве транспорта «АП» сообщили, в тоннеле проводились плановые профилактические работы.

«Движение по тоннелю было приостановлено в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья участников дорожного движения, предотвращения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий в тоннеле», - отметили в ведомстве.

Движение в тоннеле, расположенном на трассе Душанбе – Вахдат – Куляб, приостанавливалось в этом году уже дважды: в начале июля оно было закрыто на месяц.

На протяжения месяца движение автотранспорта осуществлялось по дороге через перевал Чормагзак, под которым и был построен одноименный тоннель.

5 лет со дня открытия

Тоннель «Хатлон» под перевалом Чормагзак был открыт 1 октября 2013 года. Реализация проекта по строительству тоннеля «Чормагзак» началась в марте 2010 года. Проект осуществлялся китайской компанией «Чайна Роуд» за счет кредитных средств правительства Китая. Общая стоимость проекта составила около 300 млн. сомони (примерно $70 млн.).

Президент Эмомали Рахмон лично в 2013 году открыл тоннель с первоначальным названием «Чормагзак»: его кортеж был первым, который проехал по тоннелю, протяженностью почти 4,5 километра.

архивное фото

После сдачи в эксплуатацию тоннеля, расстояние автодороги Душанбе - Вахдат - Куляб, по сравнению с расстоянием автодороги Душанбе - Курган-Тюбе - Куляб сократилось на 100 км.

В начале 2014 года тоннель «Чормагзак» постановлением правительства Таджикистана был переименован в «Хатлон».

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