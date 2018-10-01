Соответствующие поправки в закон «О государственном бюджете на 2018 год» приняла сегодня нижняя палата парламента Таджикистана.

Выступая перед депутатами, министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода отметил, что до конца года на строительство Рогунской ГЭС будет выделено дополнительно 749 млн. сомони.

Первоначально на возведение Рогунской ГЭС в этом году было запланировано выделение из госбюджета 2 млрд. сомони.

Министр пояснил, что дополнительные средства будут выделяться за счет продажи драгоценных камней и металлов.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время в распоряжении правительства страны находится порядка $190 млн., которые были выручены год назад за счет продажи на международных рынках государственных облигаций (евробондов).

Министр финансов не исключает, что часть этих средств будут направлена на строительство Рогуна до конца этого года, а другая часть – в будущем году.

Отметим, что в сентябре прошлого года правительство Таджикистана разместило на международных рынках евробонды, за счет чего было привлечено $500 млн. Порядка $310 млн. от этих средств уже были освоены при достройке Рогуна.

В прошлом году за счет всех источников финансирования на достройку Рогуна было израсходовано 4 миллиарда 700 миллионов сомони.

До запуска Рогуна осталось 46 дней

Первый гидроагрегат Рогунской ГЭС будет сдан в эксплуатацию 16 ноября - в День президента Таджикистана. Об этом гласит табло с обратным отсчетом на сайте ОАО «Рогунская ГЭС».

Строительство Рогунской ГЭС находится под личным контролем главы государства.

Ротор агрегата №6, который будет сдан в эксплуатацию первым, смонтирован в штатное место в начале июля этого года. Ожидается, что на начальной стадии после пуска мощность агрегата будет составлять 100 МВт. Проектная же его мощность составляет 600 МВт.

Следующим планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5. Намечается данное событие в апреле будущего года.

В целом на Рогунской ГЭС будет установлено шесть гидроагрегатов, проектная мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

Суммарная проектная мощность станции составит 3600 МВт, что сделает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

В настоящее время продолжается возведение земляной насыпной плотины Рогунской ГЭС, высота которой составит 335 метров.

Плотина Рогунской ГЭС возводится в два этапа. Первый этап – это строительство первой очереди высотой 135 метров (до абсолютной отметки 1110 метров над уровнем моря для двух агрегатов). Второй этап – пофазовое сооружение основной плотины высотой 335 метров.

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