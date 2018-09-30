Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко вместе с главой парламента Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым посетившая вчера в Душанбе школу, где работают российские педагоги, пообщалась с учениками. В одном из классов ее внимание привлекла белокурая девочка, и Матвиенко поинтересоваась у нее, русская ли она. Ответ девочки заставил улыбнуться всех.

Напомним, Валентина Матвиенко находилась в Таджикистане с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Она встретилась с педагогами, приехавшими из России в Таджикистан на работу, и передала Россотрудничеству учебники, методические пособия и художественную литературу на русском языке для школ Таджикистана, где идет преподавание на русском языке.

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