По меньшей мере 48 человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения и цунами в Индонезии. Цунами высотой до двух метров обрушилось на город Палу после землетрясения магнитудой 7,5, которое произошло в пятницу, 28 сентября, у берегов Сулавеси.

Сотни человек, находившихся в момент обрушения волны на пляже в городе Палу, числятся пропавшими без вести.

Такие данные СМИ сообщил официальный представитель агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии, сообщают Вести.

"Сейчас волна уже отступила, но в городе хаос, люди бегут по улицам, здания разрушены. На берег выбросило корабль", — говорит руководитель Агентства по метеорологии, климату и геофизике Индонезии Двикорита Карнавати.

Vesti.Ru

Дома сложились вдвое, разрушена местная мечеть. Аэропорт в столице провинции Центрального Сулавеси закрыт как минимум до середины дня. Причиной еще до цунами стало сразу несколько землетрясений. Первое, магнитудой шесть баллов, произошло недалеко от того же города Палу на севере, но подземные толчки чувствовались и на юге острова.

Второе, уже силой 7,7, вдобавок сопровождалось целой серией афтершоков. Именно оно вызвало разрушительную волну, опасность которой так недооценили — при том, что такие удары стихии здесь не редкость. Индонезия находится в зоне Тихоокеанского огненного кольца — мощного тектонического разлома.м

Цунами обрушилось на город после того, как власти отменили предупреждение об опасности цунами. Власти утверждают, что волны пришли к берегу в момент действия предупреждения, пишет Медуза.

Предполагается, что число погибших может возрасти, так как на данный момент многие жертвы остаются неучтенными.