В столице Ирака застрелили 22-летнюю модель Тару Фарес . Об этом сообщает телеканал Kurdistan24 со ссылкой на МВД Ирака.

По информации телеканала "Аль-Арабия", модель убили в собственной спортивной машине. Убийство произошло в Багдаде около шести часов вечера 27 сентября.

Девушка получила три пулевых ранения - два в голову, одно в грудь, и умерла в больнице.

Тара Фарес NewsOne

Медуза сообщает, что МВД Ирака начало расследование гибели Фарес. О предполагаемом убийце и его возможных мотивах ничего не сообщается.

Тара Фарес участвовала в конкурсе красоты «Мисс Ирак-2014» (по информации арабской версии CNN, она выиграла его, по данным агентства «Синьхуа», заняла одно из призовых мест). Также она завоевала титул «Мисс Багдад» в 2015 году. Фарес была известным в Ираке блогером.

В инстаграме на нее подписаны около 2,7 миллиона человек.

В Instagram модели появилась посмертная публикация с черно-белой фотографией.

"Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость", — говорится в записи под снимком.

По данным курдского издания Basnews, Фарес получала угрозы, из-за чего на время переехала в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана, но позже снова вернулась в Багдад. Из-за чего Фарес угрожали, Basnews не сообщает.

За несколько дней до смерти Фарес в иракском городе Басра в своей машине была убита правозащитница Суад аль-Али. В августе в Багдаде умерли две владелицы салонов красоты. По предварительным данным, от естественных причин, но официально причина их смерти пока не объявлена.