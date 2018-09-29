Cостояние и перспективы стратегических партнерских отношений Таджикистана и России обсуждены вечером в пятницу в Душанбе на двусторонней встрече Владимира Путина и Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Основное внимание лидеров двух стран было уделено укреплению двусторонних и многосторонних отношений в торгово-экономической сфере, сферах энергетики, горно-металлургической промышленности, сельского хозяйства, науки и образования.

Путин и Рахмон были едины в вопросе увеличения объёма экспорта высококачественной сельхозпродукции из Таджикистана в Россию и обсудили реализацию механизма финансирования работ по созданию транспортно-логистических центров в Таджикистане.

Фото пресс-службы президента РТ

Огромное, как заявляет пресс-служба президента РТ, внимание было уделено расширению сотрудничества в сфере образования, особенно, путём возведения русскоязычных школ в Таджикистане, создания как можно больших условий таджикской молодёжи для обучения в русских школах и привлечения русскоязычных преподавателей из России в средние общеобразовательные учреждения Таджикистана.

Фото пресс-службы президента РТ

На встрече главы государств также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области обеспечения безопасности, в военной, военно-технической сферах, являющихся ключевыми направлениями сотрудничества Таджикистана и России.

После переговоров Эмомали Рахмон лично, "в знак глубокого уважения", как отмечает пресс-служба таджикского президента, поехал провожать российского лидера в аэропорт.

Фото пресс-службы президента РТ

Кстати, как пишет "Комсомольская правда", Владимир Путин во время подписания итоговых документов душанбинского саммита, заинтересовался подаренным лидерам томиком Пушкина - он так и чередовал подписание с чтением, а когда церемония закончилась, даже забрал книгу с собой. Очевидно, не дочитал.