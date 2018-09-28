Европейский Союз и Правительство Республики Таджикистан совместно реализуют крупномасштабный проект «Реабилитация Системы Орошения и Управления Бассейном Реки Зарафшон», который до 2021 года должен улучшить систему управления водой для местного населения.

Развитие сельского хозяйства имеет ключевое значение в обеспечении продовольственной безопасности, поскольку оно обеспечивает средства к существованию более чем 60% населения и является основой для экспортного потенциала страны. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также в одном из своих выступлений отмечает, что стратегической целью нашего государства является обеспечение продовольственной безопасности страны. Высокие темпы роста населения, горный рельеф страны и ограниченные площади, пригодные для орошения, требуют рационального и эффективного использования водных и земельных ресурсов.

Однако дальнейший рост сельскохозяйственного сектора в значительной степени зависит от многих факторов, в том числе от ограниченного доступа к ирригации. Для решения существующих проблем в ирригационной сфере в долине Зарафшон реализуется проект реабилитации системы орошения и улучшение ее управления, который нацелен на улучшение состояния ирригационно-дренажной инфраструктуры и укрепление институциональной базы планирования орошения и управления ирригацией в проектных районах. Ожидается, что этот проект будет способствовать увеличению производства продовольствия для сельских жителей, проживающих в проектной зоне, и, таким образом, содействовать достижению всеобъемлющих целей улучшения продовольственной безопасности.

По мере увеличения доступа к ирригационным услугам, вероятно, в зоне будет наблюдаться увеличение производства пшеницы и снижение уязвимости к засухам, повышение доступности продовольствия. Параллельное увеличение производства товарных культур на орошаемых землях (продовольственные и непродовольственные) будет способствовать увеличению доходов домашних хозяйств и уменьшению изменчивости цен на продовольственные товары на мировых рынках.

Ожидается, что проект поспособствует достижению целей, поставленных в Программе реформирования водного сектора 2016-2025 гг., одобренной Правительством Республики Таджикистан путем укрепления институциональной структуры ирригационного сектора и поддержкой инвестициями изношенной ирригационной инфраструктуры для улучшения предоставления ирригационных услуг фермерам, сельскохозяйственным предприятиям и сельским домохозяйствам. Проект также отвечает потребностям в улучшении возмещения затрат и повышении эффективности и результативности государственных учреждений, ответственных за управление водными ресурсами на всех уровнях.

В рамках проекта реализуются несколько компонентов. Например, согласно компоненту №1 «Восстановление ирригационной инфраструктуры» 3500 необеспеченных продовольствием домохозяйств, путем осуществления программы общественных работ для ручной очистки ирригационных каналов, пришедших в крайний упадок, или ремонта критически важных участков ирригационных каналов, пострадавших от наводнений и грязевых потоков обеспечиваются временной оплачиваемой работой.

В рамках Проекта также профинансированы механизированные и другие работы по реабилитации крупномасштабных ирригационных систем.

Кроме того, проект нацелен поддерживать проведению работ по срочному ремонту ирригационных инфраструктурных систем, пострадавших от наводнений, которые могут произойти в период реализации Проекта, и выборочные берегоукрепительные работы для восстановления и защиты уязвимых высокоценных орошаемых земель, подверженных наводнениям и эрозии. Параллельно компонент включает в себя ряд технико-экономических обоснований для совершенствования и модернизации ирригационных схем.

В результате этих мероприятий ожидается, что проект улучшит состояние земель на площади 30 000 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Ключевую роль в реализации этого масштабного проекта должны сыграть Ассоциации водопользователей (АВП), которые будут объединены в более крупные. Большие АВП, с большей зоной обслуживания и большим количеством членов могут обеспечивать более эффективное взаимодействие при работе с местными органами власти.

Европейский Союз и Правительство Республики Таджикистан подписали соглашение по проекту «Реабилитация системы орошения и управления бассейном реки Зарафшон» в декабре 2015 года. Основным реализующим агентством является Центр управления проектом (ЦУП), созданный в рамках финансируемого Всемирным Банком Проекта управления водными ресурсами Ферганской долины. Проект «Реабилитации системы орошения и управления бассейном реки Зарафшон» является продолжением той же поддержки по восстановлению инфраструктуры орошения и дренажа, а также реформы водного сектора в стране с общим бюджетом 15 млн. 600 тыс. евро.

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