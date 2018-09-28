Сегодня СМИ Таджикистана переживают, пожалуй, один из самых сложных периодов в своей истории. Экономические трудности, с которыми сталкивается частный бизнес в стране, вызвали резкое снижение поступлений от рекламы. Технологический прогресс и уход читателя в интернет привели к падению тиражей газет, и теперь СМИ приходится конкурировать с социальными сетями и блогерами. К этим вызовам добавилась самоцензура журналистов, резко возросшая за последние годы…

Под давлением этих проблем у многих моих коллег опускаются руки, кто-то уходит из журналистики, закрывает своё СМИ.

Мы в «Азия-Плюс» также сталкиваемся с этими проблемами и чувствуем на себе их влияние. Но мы решили не сдаваться. Медиа-группа «Азия-Плюс» более 20 лет была лидером независимых СМИ Таджикистана, и мы хотим им оставаться.

Читатель уходит в Интернет? Мы пошли за ним и собираем на сайте 30-40 тысяч читателей каждый день. У некоторых людей нет времени или возможности читать нас на сайте? Мы открыли Телеграм-канал с нашими новостями, который невозможно заблокировать и на котором уже более 5 тысяч подписчиков. Нашей аудитории нравится «сидеть» в соцсетях? Мы создали в них собственные аккаунты и заново собрали аудиторию в 35-40 тысяч подписчиков. Рекламодатель больше не хочет давать обычную прямую рекламу? Мы придумали для него новые форматы – нативные материалы, ивенты и проекты, рассчитанные на целевые группы. Аудитория FM-радиостанций фрагментируется? Мы изменили формат нашего радио и даем больше музыки и информационных программ для молодого и современного городского слушателя.

Ну и наконец, газета. Тиражи всех печатных изданий падают, наш тираж не исключение. Что делать в такой ситуации? Закрывать газету? Нет, мы будем продолжать её выпускать. Но теперь это будет газета не «для всех», а только для деловых, социально активных и продвинутых людей, тех, кто поддерживают наши ценности – развитие Таджикистана, поддержка частного бизнеса, построение открытого общества.

Мы надеемся, что вы относитесь именно к этой категории людей и поддержите свою любимую газету на пути реформ. Со своей стороны мы постараемся дать вам нужную для вашей жизни и работы информацию, придумаем новые форматы материалов и новые темы.

Для наших рекламодателей, которые считают, что реклама в газете уже неэффективна, мы в этом номере впервые в Таджикистане запускаем новый формат – дополненную реальность. Только представьте: вы наводите свой смартфон на рекламу в нашей газете, и она оживает – в вашем телефоне проигрывается ваш рекламный видео-ролик! Это революционное направление, которое открывает невиданные возможности. Скоро вы убедитесь в этом сами.

Одним словом, оставайтесь с нами, становитесь нашими партнерами. Вместе мы решим любые задачи!

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