Представители ЕС, Центральной Азии, донорских организаций и международных финансовых учреждений (МФУ) собрались на региональный семинар в Алматы (Казахстан) для обмена знаниями и опытом в области природоохранного регулирования и экологических стандартов.

Двухдневный рабочий семинар «Индивидуальная поддержка для стран ЦА в процессе определения и подготовки экологических проектов для рассмотрения МФУ» был организован финансируемым ЕС проектом «Региональное сотрудничество ЕС и Центральной Азии в области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов» (WECOOP). Проект оказывает поддержку деятельности Рабочей группы ЕС-ЦА по окружающей среде и изменению климата.

На семинаре были обсуждены проблемы улучшения доступа стран Центральной Азии к финансированию проектов, особенно по твердым отходам, управлению качеством воздуха, водным ресурсам и биоразнообразию.

Семинар позволил провести тщательный анализ общих экологических приоритетов в странах региона, а также предварительный отбор приоритетных концепций проектов для международного финансирования. Были обсуждены основные экологические директивы и стандарты ЕС (по изменению климата, экологической оценке, участию общественности, качеству воздуха, управлению отходами и т.д.) в целях их возможного применения в процессе разработки потенциальных экологических проектов и программ для реализации в Центральной Азии.

Еще раз была отмечена важность экологической оценки для создания устойчивой рамочной структуры для реализации планов и программ в Центральной Азии.

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