Парвина немного опоздала на нашу встречу. Первое, что она сказала по-детски наивной улыбкой: «Извините, у меня сегодня день рождение». Сказала она это настолько просто и искренне, что держать на неё обиду было невозможно. На тот день у неё не было запланировано никаких сложных дел – интервью, и поход к косметологу, Spa-процедуры и салон красоты, как компенсация за 18-ти часовой рабочий график за последний месяц.

Парвина рассказала нам, как в свои 19 лет за какие-то полгода заработала почти 65 тысяч долларов, а также о том, как развивать свой бизнес так, чтобы работали другие.

Два проекта – одна квартира

- Парвина, свою первую недвижимость вы приобрели в 19 лет. Где вы работали, что смогли позволить себе купить недвижимость в таком юном возрасте?

- Собственно говоря, энергия била из меня ключом с рождения. В школу я пошла в 6 лет, но мне там и в этом возрасте было не сильно интересно, предметы давались легко, поэтому я сдала два класса экстерном и закончила школу в 15 лет.

Тогда-то я и начала работать, по совместительству проходя обучение в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Начинала я с того, что раздавала листовки. Не потому, что нуждалась в деньгах, а потому, что сам процесс личностного развития доставлял мне удовольствие.

Asia-Plus

Вернувшись в Душанбе, я открыла свою маленькую компанию по стимулированию сбыта продукции в сфере продовольствия, медикаментов и пр. Мы успешно продвигали продукцию таких известных брендов как Alpen Gold, Craft и др. По их рекомендациям ко мне обратился представитель компании Ulker в Таджикистане с непростой задачей – в течение пары тройки месяцев реализовать более 32 тысяч блоков шоколадной продукции, срок годности которой истекал в скором времени. Ситуация усугублялась тем, что на дворе стоял июнь – мягко говоря, не сезонный период для шоколадной продукции.

Этим же вечером я разработала четкий план, который презентовала руководству на следующий день. Я сказала, что точно реализую весь товар, и потребуется мне для этого не четыре месяца, а один. Правда, возьмусь я за проект только в случае, если они отдадут мне 15% от общей выручки, а это, ни много не мало, 36 тысяч долларов. Выбор у них был не велик, они согласились.

А придуманный мною проект был гениально прост: я решила сыграть на азарте, которым славится таджикский народ. По условиям запущенной акции, каждый, кто купил коробку шоколада от бренда Ulker, становился гарантированным обладателем подарка – канцелярских товаров, бытовой и компьютерной техники. Это был настоящий ажиотаж! 32 тысячи коробок шоколада разлетелись, как горячие пирожки в считанные недели.

Дальше я взялась за реализацию первого национального конкурса красоты «Мисс Душанбе». Я расписала проект, быстро нашла под них спонсоров и партнеров, выделивших немалые по тем временам деньги. Вторым источником дохода от проекта стало платное смс-голосовании за участниц проекта. А теперь представьте, 20 участниц, за которых голосовали родственники, друзья, однокурсники и просто знакомые, которых они просили. Стоимость каждого смс-сообщения составляла доллар, и мы собрали около 30 тысяч долларов, которые поровну разделили с сотовым оператором.

В общем, сразу после реализации этих двух проектов, я собрала свои активы и приобрела себе хорошую двухкомнатную квартиру.

- У вас обеспеченная семья, хороший муж, несколько рентабельных бизнесов. Вы можете вообще не работать.

- Могу. Сейчас я работаю не для того, чтобы заработать деньги, у меня их достаточно. Работа мне приносит моральное удовольствие: когда я прохожу через все препятствия и добиваюсь своего, я чувствую удовлетворенность и внутреннюю силу.

фото из личного архива

То, чего нет

- Расскажите о своих проектах.

- Все мои проекты – то, чего нет на таджикском рынке. Пять лет назад я открыла первый в стране магазин американской оригинальной косметики, аксессуаров и медикаментов New York.

В прошлом году мы открыли первый женский фитнес центр для мусульманок «Гармония», которая с первых же дней полюбилась жительницам Душанбе. К дате открытия у нас уже было записано больше 200 человек. Во-первых, хоть мы и светское государство, но большинство мужского населения против того, чтобы их жены и дочери ходили в общий зал с мужчинами. Пример, мой муж.

На базе «Гармонии» была открыта первая балетная школа для девочек, группы по занятиям зумбой, пилатесом, оздоровительная аэробика для женщин, страдающих остеохондрозом, остеопорозом и грыжей, а также для тех, кто хочет набрать вес или накачать определенные части тела – грудь и ягодичную мышцу.

фото из личного архива

В нашем Центре можно попробовать медитативную и тайскую йогу, а также йогу в воздухе. Мы регулярно приглашаем на мастер-классы тренеров и экспертов из-за рубежа, которым есть что рассказать и показать.

Буквально на днях мы открыли первый контактный зоопарк в республике «Зверополис», где можно будет воочию посмотреть и даже подержать в руках енотов, сурикатов, мангуста, ливанскую макаку, тигровых и королевских питонов, игуан, хамелеонов, варанов, шиншилл, сахарного опоссума, дикобраза, декоративных нубийсмких козлят и других интересных животных.

Мы привезли наших зоожителей из России, которые будут помогать нам прививать детям любовь к животным. Сейчас мы ведем переговоры с Министерством образования и науки, чтобы начать проводить уроки зоологии в «Зверополисе».

- Многие пользователи социальной сети Фэйсбук жалуются, что ваш зоопарк будет находиться на первом этаже жилого дома. Насколько это безопасно и соответствует санитарным нормам?

- Все наши животные приручены человеком, поэтому точно не нанесут вред посетителям – я ручаюсь головой. Система безопасности также продумана до мелочей – риск побега животных сведен к минимуму, к тому же наш специально обученный персонал всегда контролирует процесс работы.

Касательно санитарных норм, то они соответствуют мировым стандартам. Клининговая служба убирает территорию зоопарка трижды в день, а мощнейшие вытяжки утилизируют любые, даже незначительные запахи.

Бизнес онлайн

- Судя по соцсетям, у вас образцовая семья. Будучи руководителем трёх бизнесов, остаётся время на общение?

- Я вам скажу очень интересную вещь: работаю я активно всего раз или два раза в год, когда нахожусь в Душанбе и открываю новый бизнес. Все остальное время, когда я нахожусь в Нью-Йорке, где мы живем с семьей, я - образцовая домохозяйка, любящая жена и заботливая мама. Я готовлю завтраки, обеды и ужины, причем муж у меня спортсмен и сторонник здорового образа жизни, поэтому еду я ему готовлю отдельно, детям - отдельно. Мы часто выезжаем за город, проводим время вместе. А работаю я онлайн, вернее не работаю, я руковожу своими сотрудниками, которые продвигают бизнес на местах.

- Как вы познакомились со своим супругом?

- Он пришел на открытие моего магазина в Душанбе. Мой муж – идеальный клиент, которого очень легко «раскрутить» на деньги. Даже если вещь ему не идет, да и не нужна, ему неудобно отказать консультанту, поэтому он скупает все подряд. Так вот и я, как прирожденный бизнесмен, оформила ему продажу на общую сумму 600 долларов. Так мы и познакомились, а потом все закончилось свадьбой.

фото из личного архива

- Где вам больше нравится жить – в Америке или Таджикистане?

- Конечно, в Душанбе. Здесь жизнь настоящая и люди искренние. В Америке все гонятся за деньгами, не замечая, как жизнь пролетает мимо. Оно и понятно, жизнь там безумно дорогая - каждый день тебе приходят счета то за одно, то за другое, и работать приходится по 10 часов в сутки. Знаете, это не жизнь.

- А почему тогда живёте там, а не здесь?

- Там работает мой муж, он бизнесмен.

- Расскажите больше о своём характере. Что вам помогает и что мешает в бизнесе, по жизни?

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- Я очень упрямая: никого не слушаю – ни родителей, ни супруга, ни бывалых людей. Даже если я ошибаюсь, ничего страшного, все равно я большой молодец. С набитой на лбу шишкой потом пойду и сделаю все правильно.