АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

- Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит свой визит в Таджикистан: в сопровождении Эмомали Рахмона он посетит Гиссар, где ознакомится с работой открывшегося в мае этого года совместного тракторостроительного предприятия Таджикистана и Беларуси. Затем Лукашенко и Рахмон посетят город Турсунзаде, где ознакомятся с деятельностью ТАЛКО и местных виноградарей.

- В комплексе «Диар Душанбе» состоится Ночь пожирателей рекламы. Начало в 17:00.

- В отеле «Серена» состоится Инклюзивный бал и показ мод «Внутренний голос прекрасного» от Нафисы Имрановой. Зажигательная музыкальная программа с участием группы "Авесто" и других звёзд театров и эстрады. Цена билетов - 130 сомони. Начало в 18:00.

- На Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми пройдет 4-й тур. Мужская команда Таджикистана сыграет с Казахстаном, женская – с Канадой.

- В Таджикском академическом театре оперы и балета состоится балет в 2-х действиях С.Баласаняна "Лейли и Меджнун". Стоимость билетов - 20 сомони. Билеты можно приобрести в кассе театра ежедневно с 9:00 до 17:00. Информация по телефону 221 62 91.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 СЕНТЯБРЯ

1926 – Образованы Айнинский, Аштский и Науский (ныне Спитаменский) районы.

2017 - Таджикистан попросил МИД РФ об объективном расследовании избиения своего гражданина охранниками ТЦ "Москва".

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 СЕНТЯБРЯ

1921-1994 – Родился поэт, фронтовик Хамдам Джура.

1925 – Родился флейтист, Народный артист Таджикистана Нисон Шоулов.

1951 – Родился олимпийский чемпион Юрий Лобанов

1982 – Родился борец Расул Бокиев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах слабый дождь. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами небольшой дождь, (ночью выше 3000м небольшой снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 24-26 тепла.