На душанбинском саммите определена культурная столица Содружества. Этот статус по решению президентов получила столица Таджикистана – город Душанбе, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Таджикская столица станет культурной столицей СНГ в 2021 году. Правительства стран СНГ окажут содействие в проведении культурных мероприятий в Душанбе в 2021 году, отмечается в сообщении.

Кроме того, 2021 год, по предложению Туркменистана, объявлен в СНГ Годом архитектуры и градостроительства.

Ранее сообщалось, что Таджикистан предложил кандидатуру Душанбе в связи с 60-летним юбилеем возвращения исторического названия городу.

Межгосударственная программа "Культурные столицы Содружества" была подготовлена в 2011 году, объявленном Годом историко-культурного наследия СНГ.

Ее цель - развитие диалога и объединение культурных потенциалов стран Содружества. В первые два года проект проходил в пилотном режиме и имел большой успех. Сегодня он поочередно реализуется в СНГ в порядке русского алфавита названий государств. Для этого в странах проводятся национальные процедуры отбора городов на право получения такого статуса. До 2016 года столицы не могли принимать участие в отборе, это стало возможным после внесения в программу правок. Окончательное решение об объявлении городов культурными столицами Содружества принимается на заседании Совета глав государств СНГ.

За время действия проекта статус "Культурная столица Содружества" получили 14 городов. В 2018 году почетное звание культурной столицы носит армянский город Горис, в 2019 такой чести будет удостоен белорусский город Брест, а в 2020 казахстанский город Шымкент. В 2021 году ею станет Душанбе.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus