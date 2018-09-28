Восьмой международный кинофестиваль «Дидор», который пройдет в Душанбе 16-20 октября, будет посвящен памяти выдающегося таджикского кинематографиста Тахира Собирова.

Фестиваль состоится при поддержке правительства Таджикистана, руководства «Таджикфильм» и грантовой поддержке Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане, Филиала Международной организации Института «Открытое общество» Фонда содействия в Таджикистане.

В этот раз фестиваль будет ограничен только игровыми (художественными) и анимационными фильмами. Но уже в следующем году ожидается проведение Фестиваля документального кино под названием «Дидори ростин» («Дидор правдивости»).

Организаторы фестиваля убеждены, что в этом году собрали хорошую программу короткометражных и полнометражных игровых фильмов. Из более 100 поступивших в адрес «Дидора» фильмов выбрано 70 в различные его программы.

На Международный конкурс полнометражных фильмов представлено 9 работ, на Международный конкурс короткометражных фильмов – 12 фильмов. Остальные фильмы распределены по другим программам.

В программе «Афганское кино», наряду с полнометражным фильмом («Черный бумажный змей») и короткометражным («Мальчик-верблюд»), как специальная программа выставлены фильмы студентов факультета кино Кабульского университета.

В этом году результаты кино Таджикистана представлены в отдельной программе – в «Конкурсе национальных фильмов», который составлен из фильмов молодых кинематографистов Таджикистана. Как дополнение и к афганской, и к таджикской программам предлагаются образцы анимационных фильмов двух стран. Все это предлагается зрителю для сравнения.

Международную конкурсную программу будет судить международное жюри в составе: Питер Скарлет (США), Ашимова Диана (Казахстан), Дениель Цюст (Швецария).

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