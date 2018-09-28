Десятки таджикских грузовиков все еще стоят у границы Туркменистана в надежде получения разрешения на проезд через территорию этой страны.

Туркменские таможенники в течение почти месяца не пропускают фуры таджикских грузоперевозчиков на свою территорию. При этом причины не допуска водителям машин не объясняют.

«Машины, принадлежащие таджикским грузоперевозчикам, до сих пор не пропускают. Ввозимые таджикские грузы турецкими компаниями уже пропускаются. Также разрешили покинуть территорию Туркменистана фуры таджикских грузоперевозчиков, которые застряли там до введения запрета», - сообщили «АП» в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Таджикистана «АВВАТ».

По словам источника, многим грузовикам пришлось поехать по альтернативным дорогам, чтобы доставить товар до пункта назначения.

«У туркменской границы в надежде пропуска остаются примерно 17 автомашин, 15 – со стороны Ирана, а еще 2 – со стороны Узбекистана», - сказал он.

В некоторых таджикских компаний по перевозке грузов надеются, что проблема решится до конца этой недели и их грузовиков пропустят. «Нам сказали, что проблема решится до 1 октября, поэтому надеемся и ждем. Вопрос, скорее всего, будет решен на встрече с вице-премьером Туркменистана, который на данный момент находится в Душанбе», - сказал представитель одной компании.

Многие другие грузоперевозчики уже потеряли все надежды и поехали в сторону границы Азербайджана, чтобы потом добраться на пароме из Баку до Казахстана, а оттуда посредством территории Узбекистана до Таджикистана.

«Наши машины, которые примерно 10 дней назад поехали по этому маршруту, только завтра должны доехать до Душанбе», - сказал руководитель таджикской компании по перевозкам грузов.

В любом случае, добавил он, эту проблему нужно решать, так как наземная доставка грузов из Ближнего Востока посредством территории Туркменистана является выгодным с экономической точки зрения.

Госструктуры хранят обет молчания

Официальные структуры Таджикистана, как во внешнеполитическом ведомстве, так и в Минтрансе, воздерживаются от разговоров на эту тему с представителями СМИ.

Один чиновник на условиях анонимности признался, что поручено не давать комментарий по этому вопросу.

Минтранс Таджикистана посредством МИД еще в начале сентября обратился за разъяснением причин задержания грузовиков к туркменской стороне.

О том, каков был ответ туркменской стороны, и был ли он вообще, официально не сообщается.

Ранее источник в соответствующих структурах Таджикистана на условиях анонимности сообщил «АП», что туркменская сторона сразу же ответила на обращение таджикского МИДа и связывала ограничение продвижения грузовиков по своей территории с вопросами безопасности.

«На самом же деле, - сказал он, - здесь могут быть политические моменты. Таджикистан заявляет о своих предпочтениях относительно использования в дальнейшем для транзитов своих грузов территории Узбекистана, с которым в настоящее время находится в теплых отношениях. Это могло не понравиться туркменским властям».

Минтранс Таджикистана еще в начале первой декады текущего месяца рекомендовало водителям грузовиков воспользоваться альтернативными маршрутами: доехать до Баку, оттуда через Каспий на пароме до казахского порта Актау и через Казахстан и Узбекистана до Таджикистана.

«Эта дорога более протяженная по сравнению с дорогой Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан, однако на данный момент другого выхода нет», - заключалось в официальном сообщении Минтранса.

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