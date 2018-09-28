В пятницу, 28 сентября, компания Apple официально начала продажи в России новых флагманских смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max, которые были представлены на специальном мероприятии в штаб-квартире производителя в американском Купертино (штат Калифорния) и уже поступили в продажу в ряде западных стран.
Одной из точек притяжения потенциальных покупателей стал магазин официального реселлера Apple на Тверской улице в центре Москвы, сообщает Российская газета.
Места в очереди фанаты яблочных гаджетов начали занимать за несколько дней. Возможность оказаться в голове этой "змеи" стоила 400 тысяч рублей, все последующие места вплоть до десятого продавались за более скромные 10 тысяч.
Несмотря на погодные условия, всем желающим обзавестись новым iPhone нужно было стоять в этой очереди лично. Перекличка всех участников, которые координировались через WhatsApp, проводилась регулярно, и отсутствующих вычеркивали. К открытию магазина количество людей в очереди насчитывало несколько сотен человек.
Смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max повторяют дизайн предыдущего флагмана - iPhone X, который отличался от традиционных моделей вырезом в верхней части экрана, где были расположены камеры, и отсутствием круглой домашней кнопки. Сам экран получил тонкие рамки и занял практически всю часть передней панели устройства.
Вместо системы распознавания пользователей Touch ID по отпечатку пальца в новых флагманах Apple используется система сканирования лица Face ID, которую в Apple считают более надежной. Смартфоны также получили улучшенные камеры с поддержкой регулирования глубины резкости в портретном режиме, и новые процессоры Apple A12 Bionic, которые обеспечивают более высокое быстродействие при сниженном энергопотреблении.
Стоимость младшей модели iPhone XS с 64 гигабайтами памяти и 5,8-дюймовым экраном составляет 87990 рублей, модель iPhone XS Max с тем же объемом памяти обойдется покупателям в 96990 рублей.
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