В пятницу, 28 сентября, компания Apple официально начала продажи в России новых флагманских смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max, которые были представлены на специальном мероприятии в штаб-квартире производителя в американском Купертино (штат Калифорния) и уже поступили в продажу в ряде западных стран.

Одной из точек притяжения потенциальных покупателей стал магазин официального реселлера Apple на Тверской улице в центре Москвы, сообщает Российская газета.

Места в очереди фанаты яблочных гаджетов начали занимать за несколько дней. Возможность оказаться в голове этой "змеи" стоила 400 тысяч рублей, все последующие места вплоть до десятого продавались за более скромные 10 тысяч.

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Несмотря на погодные условия, всем желающим обзавестись новым iPhone нужно было стоять в этой очереди лично. Перекличка всех участников, которые координировались через WhatsApp, проводилась регулярно, и отсутствующих вычеркивали. К открытию магазина количество людей в очереди насчитывало несколько сотен человек.

Смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max повторяют дизайн предыдущего флагмана - iPhone X, который отличался от традиционных моделей вырезом в верхней части экрана, где были расположены камеры, и отсутствием круглой домашней кнопки. Сам экран получил тонкие рамки и занял практически всю часть передней панели устройства.

Вместо системы распознавания пользователей Touch ID по отпечатку пальца в новых флагманах Apple используется система сканирования лица Face ID, которую в Apple считают более надежной. Смартфоны также получили улучшенные камеры с поддержкой регулирования глубины резкости в портретном режиме, и новые процессоры Apple A12 Bionic, которые обеспечивают более высокое быстродействие при сниженном энергопотреблении.

Стоимость младшей модели iPhone XS с 64 гигабайтами памяти и 5,8-дюймовым экраном составляет 87990 рублей, модель iPhone XS Max с тем же объемом памяти обойдется покупателям в 96990 рублей.

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