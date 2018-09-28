Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил грант в размере $41,18 млн. для реабилитации и расширения инфраструктуры водоснабжения и санитарии Душанбе.

Эти средства выделяются для улучшения предоставление коммунальных услуг в юго-восточной части города, сообщает представительство АБР в Таджикистане.

Таким образом, АБР впервые финансирует реализацию проекта в городском секторе Таджикистана.

«Этот проект принесет прямую пользу 100 тысячи человек через улучшение водоснабжения и 352 тысячи человек через улучшение санитарии. В рамках проекта будет разработана устойчивая модель водоснабжения и санитарии, и мы надеемся, что эта модель может быть применена во всем городе. Улучшения будут способствовать улучшению условий жизни и здоровья людей», - сказала старший специалист АБР по городскому развитию Рамола Наик Сингру.

Ожидается, что в рамках проекта будет отремонтирована и расширена климатически-устойчивая инфраструктура водоснабжения и санитарии на юго-востоке Душанбе, созданы 18 районных зон измерения и установлена новая система управления сетью с интеллектуальными счетчиками воды для управления водопроводной водой без потерь и эффективного использования воды. В рамках проекта будут отремонтированы скважины, насосы, хлорирование и другие объекты на станции очистки воды Каферниган I, улучшена распределительная сеть в отдельных районах и отремонтирован южный коллектор для сбора сточных вод.

«Проект также поможет в разработке устойчивой бизнес-модели и укреплении институционального потенциала Государственного унитарного предприятия «Душанбеводоканал» и проведен пилотную кампанию по изменению поведения и повышению осведомленности населения о потреблении воды и преимуществах интеллектуальных счетчиков», - подчеркивается в сообщении.

Согласно официальным данным, население столицы Таджикистана составляет 820 тысяч человек. Ожидается, что численность населения столицы будет расти с увеличением миграции из сельской местности. Незапланированное расширение города, особенно в его юго-восточной части, усилило нагрузку на городские службы, особенно на стареющие системы водоснабжения и санитарии. В некоторых частях города вода доступна только от 4 до 8 часов в день, а давление воды низкое. Около 60% водоснабжения города не учитывается, то есть теряется в результате воровства или утечек в системе. Объем потребления воды высок также и из-за низких тарифов и ограниченного понимания воды как ресурса. Основное канализационное сооружение перетекает в близлежащую почву, что приводит к загрязнению и заболеваниям, передающимся через воду.

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