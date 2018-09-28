Глава Представительства Европейского Союза в РТ, посол Хидайет Бишчевич завершил свою миссию в Таджикистане и в начале сентября уехал домой, в Хорватию. О том, что удалось ему сделать во время руководства миссией в Таджикистане и какой след оставила наша страна в его сердце – в этом материале.

Когда журналист становится политиком

Хидайет Бишчевич родился в городе Сараево бывшей Югославии, которая была членом социалистического лагеря. Поэтому он хорошо говорит на русском языке. По профессии г-н Бишчевич – журналист-политолог, окончил Загребский университет в области международной политики и журналистики. Работал главным редактором издания "Вьесник дейли", до этого занимаясь там аналитикой по политическим и международным вопросам. Как он сам рассказал на встрече с представителями СМИ, благодаря своей профессии журналиста-международника он исколесил полмира и написал несколько книг, в том числе об исламской революции в Иране и иракско-иранской войне.

В 1992 году г-н Бишчевич перешел на дипломатическую службу и начал свою деятельность в МИД Хорватии с должности руководителя департамента стран Азии и арабских стран. В разные годы он был послом Хорватии в России и в Турции.

В 2014 году его в качестве посла Евросоюза отправили на работу в Таджикистан.

Почти таджик

Хидайет Бишчевич признается, что его основная задача как руководителя миссии была связана с реалиями нашей страны. «Люди, сидящие в Брюсселе, не совсем понимали, что за страна Таджикистан, - рассказывает он, - Однажды на какой-то конференции они даже отчитали меня, а я в ответ сказал, что надо хотя бы 6 месяцев пожить в этой стране, чтобы понять её».

Действительно, за 4 года работы большой заслугой посла является тот факт, что за последнее время наладилось взаимопонимание между Брюсселем и Душанбе, что послужило выходу на более высокий уровень отношений между Таджикистаном и европейскими странами.

«Даже если стороны придерживаются противоположных взглядов, они могут сесть за стол переговоров и обсудить проблему. К примеру, наше руководство в Брюсселе было встревожено принятием закона об упорядочении традиций и обрядов в Таджикистане, так как если взять в общем, как проводить свадьбы и с каким количеством гостей, является личным делом каждого. И когда я объяснил там, что необходимо учитывать традиции и уклад жителей страны, которые вынуждены для этой свадьбы брать кредиты в банках или уезжать в трудовую миграцию, чтобы расплатиться с долгами, вопрос был исчерпан», - рассказывает дипломат.

Он также признается, что нашел соратника в лице президента нашей страны. «Один из важных моментов в нашей работе, это когда ЕС начал активно оказывать помощь правительству республики 2,5 года назад, - говорит г-н Бишчевич, - У нас была открытая и долгая беседа с Президентом, где мы говорили о необходимости разработки новой стратегии развития Таджикистана до 2030 года и я сегодня рад, что этот разговор стал отправной точкой для начала нового этапа развития страны».

По его мнению, в результате отношения ЕС-Таджикистана сегодня находятся на более высоком и более глубоком уровне.

«За эти четыре года у нас был ряд встреч и визитов на высоком уровне, как никогда раньше, и в спектре зарубежных партнеров Таджикистана, с их различными задачами и целями, ЕС в настоящее время воспринимается как дружественная организация, у которой нет скрытой повестки дня. Организация, которая нацелена на истинную модернизацию страны», - заключает он.

Заслуга Бишчевича как дипломата в том, что он смог установить отношения взаимодоверия между Таджикистаном и странами Европейского союза и его роль не заключалась в покровительстве, критике или поучении, как делать демократическую страну, а наоборот, основывалась на понимании проблем страны изнутри. «За четыре года я почти стал таджиком», - шутит он.

Между тем, господин посол не отрицает, что остроугольным камнем преткновения в отношении ЕС и Таджикистана является вопрос соблюдения прав человека.

«Это был необычайный опыт»

«Это был необычайный опыт в моей профессиональной и личной жизни. Я работал в разных странах, на должностях разного уровня ответственности, и при разных условиях сложности, но Таджикистан дал мне исключительный опыт. Внутренние и внешние вызовы Таджикистана побудили меня попытаться извлечь максимум из моих дипломатических и профессиональных навыков, чтобы правильно понять исторические и текущие реалии страны», - написал в своем прощальном сообщении бывший глава Представительства ЕС в Таджикистане Хидайет Бишчевич.

Останавливаясь на вопросах стабильности и мира в современных условиях, он подчеркивает, что Таджикистан выглядит уязвимым и незащищенным, потому что его экономика зависит от многих внешних факторов.

«Важно сохранить безопасность в стране. Отголоски гражданской войны, факторы нестабильности, когда в умах людей еще сохраняется страх и безнадежность, ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке, ИГИЛ – все это влияет на обстановку в стране и поэтому важно сохранить мир и спокойствие в Таджикистане», - говорит дипломат.

Из больших плюсов к миру и стабильности он называет потепление отношений с Узбекистаном, которые рассматриваются как положительный момент в плане экономическо-транспортного сотрудничества и выхода из коммуникационного тупика.

Еще одним плюсом на его взгляд, является отношение к молодежи. «Важно в молодом поколении развивать активное чувство патриотизма, чтобы оно научилось управлять страной. Поэтому первоочередное внимание Евросоюз уделяет развитию сектора образования», - подчеркивает он.

Подарок от дипломата

Хидойет Бишчевич – не только дипломат, журналист, писатель, он также прекрасный художник и мастер-мебельщик. В течение его миссии в Таджикистане, он написал много картин на таджикскую тематику, которые украшают стены офиса представительства ЕС. Накануне завершения своей карьеры, г-н посол устроил необычный аукцион продаж своих работ. Там он рассказал, почему он стал рисовать. «Когда я работал послом в Москве, то попал в жуткую автоаварию и долго лежал для реабилитации. Ноги не работали, но у меня появилось дикое желание рисовать, хотя до этого момента, я никогда не брал кисть в руки», - признался Бишчевич. Он также рассказал, что вдохновился природной красотой Таджикистана, за время своего пребывания он практически, побывал во всех уголках страны, вплоть до Памира. За этот промежуток он написал порядка 50 картин и продал их на аукционе за более 2 тысяч евро, чтобы помочь таджикским детям – воспитанникам детских домов и специализированных учреждений.

Г-н Бишчевич до этого ознакомился с условиями проживания детей, и поэтому помог денежной суммой детской футбольной команде Special Olympic Таджикистан из школы для глухонемых и слабослышащих детей района Рудаки, школе-интернату № 4 г. Душанбе, столичному ясли-саду №36, дому ребенка №1, где в свое время офис ЕС поддержал открытие дневного центра для реабилитации и обучения детей с ограниченными возможностями. Также Реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями "Мехрбахш" г. Нурека, который кстати, был открыт при финансовой поддержке Евросоюза.

Время собирать камни

Г-н дипломат поделился своими дальнейшими планами. Несмотря на то, что 66-летний Бишчевич выходит на пенсию, он полон энергии и сил. Его мечта – открыть частную дипломатическую академию в Хорватии. С собой же из Таджикистана, как он рассказал в интервью Радио Озоди, он не увез ничего, кроме обычных камней, которые собирал на память из разных регионов страны. По его словам, он отправил эти камни в Хорватию, и их вес составил порядка 150 килограммов.

«Я вернусь в Хорватию, но часть моего сердца и разума всегда останутся здесь. Скалы и горы, реки и озера, доброта и гостеприимство простых жителей, шашлыки в деревнях, дорожные туры по Центральной Азии, серпантины и туннели, утренние туманы в Анзобе, журчащий звук воды в Ромите ... Никоим образом я не смогу забыть эти картины и воспоминания об этом», - написал Хидайет Бишчевич, прекрасный человек и дипломат, которого мы тоже будем помнить.

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