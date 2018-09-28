Почти два месяца сайт медиа-группы «Азия-Плюс» был заблокирован, сегодня – 28 сентября блокировка была снята. Через 20 минут после того, как мы выпустили новость о разблокировании, наш интернет ресурс снова закрыли.

Блокировка сайта «Азия-Плюс» произошла после теракта в Дангаринском районе, тогда же были заблокированы и некоторые социальные сети. Facebook разблокировали в начале сентября, сайт «Азия-Плюс» - сегодня.

Кроме сайта «Азия-Плюс» и других информагентств и социальных сетей Facebook, Twitter, видео-хостинг Youtube доступ в начале августа был ограничен и к анонимайзерам, посредством которых можно было заходить на заблокированные сайты. Проблемы были и с доступом к мессенджерам Whatsapp и IMO. Попеременно доступ к ним то появлялся, то снова пропадал.

Тогда же источник в Службе связи сказал в интервью «АП», что это «технические проблемы», но отказался говорить, какие именно технические проблемы повлияли на блокировку соцсетей и информационных сайтов.

«Мы работаем, и в скором времени все сайты начнут работать в прежнем режиме», - отметил источник.

Чуть позже был открыт доступ к социальным сетям и некоторым информагентствма, сегодня утром разблокировали сайт «Азия Плюс», но затем снова заблокировали.

Напомним, с начала 2018 года Национальный провайдер «Точиктелеком», который является подведомственным предприятием Службы связи при правительстве Таджикистана, начал монопольно продавать интернет-трафик всем таджикским провайдерам и мобильным компаниям, запретив им самостоятельно покупать интернет в соседних странах. Операторы заявляли, что монополия станет препятствием для развития рынка, а регулятор при необходимости сможет оказывать давление компании, которые предоставляют интернет-услуги.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus