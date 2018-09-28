Азиатский банк развития ухудшил прогнозы экономического роста во всех странах Центральной Азии, кроме Таджикистана и Казахстана.

Ожидаемый рост экономики Таджикистана остается неизменным - 6% в этом году и 6,5% в следующем году.

Сравнительно высокий рост ВВП Таджикистана (по сравнению с другими странами ЦА) специалисты АБР в обновленном Обзоре развития Азии объясняют оживлением экономики России, что способствует повышению объемов денежных переводов. Это, следственно, приведет к росту объемов розничной торговли и услуг в Таджикистане.

Инфляция в республике прогнозируется на уровне 6,5% в 2018 году и 7% в 2019 году.

09:21 30 апрел

В первом квартале текущего года рост объема ВВП Таджикистана составил 7%

Прогнозы экономического роста в Казахстане, с учетом увеличения стоимости нефти и газа на мировом рынке, даже несколько улучшены: рост ВВП этой страны в этом году ожидается с 3,2% до 3,7%, в следующем – с 3,5% до 3,9%.

Прогнозы роста ВВП в Узбекистане понижены в 2018 году с 5,5% до 4,9%, в 2019 году - с 5,6% до 5%. Основной причиной изменения ожиданий является девальвация национальной валюты – сума.

Рост ВВП Кыргызстана в 2018 году прогнозировался на уровне 3,5%, аналитики АБР изменили свои ожидания до 2,5%. Однако относительно следующего года данный показатель остался прежним – 4%.

Также снижены прогнозы роста экономики Туркменистана: с 6,5% до 6,2% в 2018 году, с 6,7% до 6% в 2019 году.

 

АБР в своих прогнозах не одинок

Ранее, в начале текущего месяца, Евразийский банк развития прогнозировал Таджикистану сохранение высокого уровня экономической активности до конца года.

Аналитики ЕАБР считают, что основным ключевым двигателем роста экономики Таджикистана остаются инвестиции.

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«Реализация инфраструктурных проектов задает инвестиционный импульс экономике, тем самым сохраняя стабильно высокие темпы роста ВВП», - говорилось в ежеквартальном макроэкономическом обзоре «Страны ЕАБР: курс на устойчивое развитие».

Также, по мнению экономистов банка, таджикской экономике посредством внешней торговли и денежных переводов окажут поддержку «сохранение роста в странах - торговых партнерах» и «улучшение  ценовой конъюнктуры на мировых рынках хлопка и алюминия».

Республике по итогам нынешнего года прогнозировался экономический рост на уровне 7,1%. Это на 0,1% выше надежд властей страны: правительство ожидает реальный рост ВВП по итогам нынешнего года на уровне 7%.

 

В авангарде

Рост экономики Таджикистана в прошлом году составил 7,1%, что являлось одним из самых высоких показателей в мировом масштабе.

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По данным Всемирного банка, Таджикистан находится среди девяти стран мира, достигших в прошлом году наивысшего уровня экономического роста.

Наиболее высокий рост ВВП в прошлом году зафиксирован в двух африканских странах: Эфиопия – 10,3% и Гвинея - 8,2%.

В десятку стран мира с самым заметным ростом экономики также попали Непал (7,9%), Гана (7,8%), Армения (7,5%), Турция и Бутан (по 7,4%), Бангладеш (7,3%), Таджикистан (7,1) и Джибути (7,0%).

Рост ВВП Туркменистана в 2017 году составил 6,5%, Узбекистана – 5,3%, Кыргызстана – 4,4%, Казахстана – 4,0%, а России – 1,5%.

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