Известный салат Капрезе является отличным аперитивом перед основными блюдами. А как насчет медальонов Капрезе? Кулинарный мастер-класс проведет Акрам Одинаев - шеф-повар кафе Хонаи ман

Несмотря на наступление осени, кафе Хонаи Ман при одноименном мебельном молле не спешит закрывать свою летнюю террасу. И правильно делает, ведь кафе, фактически находящееся «на крыше» - настоящее спасение от шумного центра города. Во многих странах потенциал подобных террас оценили уже давно. Так, в Венеции эксплуатируемые кровли появились еще в XVI веке. Согласитесь, лучшего способа подняться над городской суетой просто не придумаешь!

Легкая приятная музыка и душевная атмосфера кафе как нельзя лучше подходит для беседы за чашечкой кофе с друзьями, обеда или деловой встречи. Приветливый и внимательный персонал подскажет, что выбрать из меню. Но лично мы порекомендовали бы насладиться пиццей на тонком тесте и продегустировать вкуснейшие лимонады. Особого внимания заслуживают роллы и нежные Медальоны с пикантным грибным соусом.

Героями нашего кулинарного видео тоже стали Медальоны, но не обычные, а Медальоны Капрезе от шеф-повара кафе «Хонаи Ман» Акрама Одинаева.

В кафе «Хонаи Ман» особое отношение не только к гостям, но и к кухне. Поэтому продукты используются только свежие, а повара-энтузиасты скрупулезно подходят к приготовлению блюд и оригинальной их подаче. Убедитесь в этом сами.

Адрес: Душанбе, Пулоди 43, мебельный молл «Хонаи Ман»

Тел: +992 90 477 0280

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