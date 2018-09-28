Прокуратура Хатлонской области отменила постановление прокуратуры Восейского района о приостановлении уголовного дела по факту доведения до самоубийства местного жителя Сайдамира Суфиева. Правозащитники надеются, что на этот раз виновные будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

26 февраля 2018 года жительница Душанбе Хайриниссо Суфиева обратилась в Группу правовой помощи Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане за правовой помощью.

«Суть ее обращения состояла в том, что 29 ноября 2017 года ее брата Сайдамира Суфиева вызвали в отдел милиции Восейского района Хатлонской области, где ему сообщили, что некоего гражданина Нурова насмерть сбила машина, и он может быть причастен к этому. Действительно, наезд на Нурова имел место, но в 2016 году и без смертельного исхода: Сайдамир Суфиев отвез Нурова в больницу, где оплатил его лечение, а потом навещал его дома до полного выздоровления и помогал деньгами. Почему теперь, милиционер вспомнил про Суфиева, неизвестно», - сообщили в Коалиции.

По словам младшего сына Суфиева, после возвращения из отдела милиции отец был сильно подавлен. Он отправил сына к матери, которая жила отдельно от них, позвонил своей сестре Хайринисо, которая живёт в Душанбе, и попросил ее позаботиться о своей дочери. В этот же вечер Сайдамир зашел в хлев в собственном дворе и повесился.

«Суфиев не делился с родными деталями допроса, но в своей предсмертной записке написал, что сотрудник милиции угрожал ему тюрьмой сроком на 9-10 лет за наезд на Нурова», - говорится в сообщении Коалиции.

По данному факту 20 декабря 2017 года прокуратурой района Восе было возбуждено уголовное дело по статье 109 (Доведение до самоубийства) УК РТ. Однако после проведения ряда следственных действий по причине не установления личности, подлежащей привлечению к уголовной ответственности, 19 апреля 2018 года было вынесено постановление о приостановлении расследования.

Это постановление было обжаловано в вышестоящую прокуратуру.

«Изучив материалы уголовного дела, прокуратура Хатлонской области отменила постановление, после чего материалы были переданы следователю прокуратуры Хатлонской области, и расследование было возобновлено», - сообщает Коалиция.

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