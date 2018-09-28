Эмомали Рахмон устроил для глав СНГ прогулку по резиденции

В городской резиденции правительства Таджикистана президент республики Эмомали Рахмон 27 сентября вечером организовал Вечер дружбы для глав государств и руководителей делегаций - участников заседания Совета глав государств-членов СНГ.

На Вечере дружбы президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Беларуси Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Молдовы Игорь Додон, России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении Эмомали Рахмона вышли на вечернюю прогулку и ознакомились с выставкой природных даров Таджикистана, сообщает пресс-служба главы государства.

1 /31

На выставке были выставлены овощи и фрукты, сухофрукты и мёд и другие дары плодородной таджикской земли.

Выставка сельскохозяйственной продукции и национальных блюд Таджикистана была организована в самой правительственной резиденции.

Было отмечено, что образцы выставленной продукции в основном являются экспортными, а таджикская сторона готова сотрудничать со всеми заинтересованными странами-членами СНГ и другими государствами с целью поставки им высококачественной сельскохозяйственной продукции.

Напомним, накануне президент провел встречи с главами Армении, Казахстана и Кыргызстана. В Душанбе также приехали президенты Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Молдовы Игорь Додон, Азербайджана Ильхам Алиев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сегодня утром в Душанбе приехал вице-премьер Туркменистана Пурли Агамурадов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus