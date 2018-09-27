Вопросы развития сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, науки и техники, культуры и др. были обсуждены на встрече с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Эмомали Рахмон отметил, что нынешний визит главы Кыргызстана в Таджикистана станет еще одним шагом к укреплению взаимоотношений двух соседних стран, сообщает пресс-служба президента РТ.

Главы Таджикистана и Кыргызстана отметили важность принятия своевременных решений в торгово-экономических отношениях, для увеличения товарооборота, использования возможностей взаимодействия, эффективного использования водно-энергетических ресурсов, реализации регионального проекта СASA-1000 и др.

Стороны также обсудили соответствующие вопросы по границе.

Затем состоялась встреча главы Таджикистана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, для которого это первый визит в республику.

В рамках этой встречи также были обсуждены вопросы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, машиностроительной, горно-промышленной, сельскохозяйственной, технологической и других сферах.

Были затронуты вопросы создания совместных предприятий по переработке драгоценных камней и производству ювелирных изделий, налаживания сотрудничества в сфере предоставления финансовых и банковских услуг и др.

Гуманитарные связи, культура и наука, образование и здравоохранение, туризм также были названы важными направлениями сотрудничества между Арменией и Таджикистаном.

В заключении Эмомали Рахмон предложил Пашиняну посетить Таджикистан в удобное для него время с официальным визитом..

На встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым было отмечено, что на сегодня эта страна является одним из главных стратегических партнеров Таджикистана.

Эмомали Рахмон отметил, что по уровню товарооборота с Таджикистаном Казахстан на сегодняшний день стоит на втором месте.

Стороны назвали деятельность Межправительственной таджикско-казахской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству эффективной, развитие сотрудничества в деле привлечения казахстанских инвестиций, использованию водно-энергетических ресурсов, культурных, научных связей важным звеном в отношениях двух стран.

Напомним, президенты приехали в Таджикистан для участия в Саммите глав государств СНГ, который пройдет в Душанбе завтра, 28 сентября.

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