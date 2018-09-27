Компания “Памир Энерджи” в рамках финансового сотрудничества между правительствами Республики Таджикистан и Федеративной Республики Германии сдала в эксплуатацию ГЭС «Таджикистан» в высокогорном Мургабском районе. Данная станция обеспечит качественной, экологически чистой и надежной электроэнергией большинства населения Мургабского района ГБАО.

Официальная церемония сдачи в эксплуатацию гидроэлектростанции состоялась 13 сентября при непосредственном участии Основателя мира и национального единства – Лидера нации, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмон. По предложению руководителя страны станции в честь 27-й годовщины Государственной независимости Республики Таджикистан было дано название «Таджикистан».

Следует напомнить, что бывшая ГЭС Мургабского района мощностью 640 МВт была построена на реке Ак-Су еще в далеком 1964 году. Однако в связи с маловодием и изношенностью оборудования за последние годы станция могла работать летом только на мощности 300 МВт, а зимой – до 140 МВт. Вырабатываемой энергии не хватало даже для обеспечения населения по графику.

В 2015 году компания «Памир Энерджи», в ведении которой с 2002 года на основе концессионного договора с правительством Таджикистана в рамках первого в республике государственно-частного сотрудничества находятся электроэнергетические сети ГБАО, приступила к реконструкции этой малой ГЭС.

Согласно первоначальному проекту, мощность будущей станции должна была составить 800 кВт. На эти цели правительством Германии, а точнее Германским банком развития (KfW), было выделено 5 млн. Евро. Однако, после повторного изучения проекта и выполнения топографических исследований было предложено - при внесении некоторых изменений в проект довести мощность станции до 1,5 тыс. кВт/ч. С учетом большой нужды в электроэнергии в условиях высокогорного Мургаба со сложными природно-климатическими условиями данное предложение было принято как компанией «Памир Энерджи», так и консультантом проекта - немецкой консалтинговой компанией «Фихтнер».

ГЭС "Таджикистан" Фото Памир Энерджи

В целом для реализации проекта выделено 7,4 млн. Евро правительством Германии, также осуществлено дополнительное финансирование со стороны Организации Ага Хана по развитию посредством компании «Памир Энерджи» в размере 2,1 млн. Евро для выполнения дополнительных работ, в том числе для строительства линий электропередачи и подстанций, установки современных приборов учета электроэнергии.

Необходимо отметить, что по рекомендации правительства республики, министерства энергетики и водных ресурсов все оборудование станции было выбрано специалистами с учетом природно-климатических условий высокогорного Мургабского района. К примеру, в строительстве деривационного канала использованы геомембрана и геотекстиль – универсальные синтетические изоляционные материалы, способные выдерживать значительные нагрузки, имеющие высокую эластичность и прочность на разрыв, а также матрацы «Рено», которые выделяются прочностью, гибкостью, проницаемостью, универсальностью применения и экологичностью, которые по качеству превосходят бетонное покрытие.

А при строительстве машинного зала использованы специальные металлоконструкции с сэндвич панелями, преимуществом которых, прежде всего, является их высокая прочность, надежность, и эффективность удержания тепла внутри здания, что очень важно в условиях Мургабского района.

Для обеспечения надежной работы затворов и сороудерживающих решеток в зимнее время в комплект закладных деталей для водоприемника и промывного затвора был включен обогреватель, который защищает затворы от оледенения и способствует беспрепятственному проходу необходимого количества воды.

Кроме того, впервые в условиях ГБАО для более надежной работы ГЭС «Таджикистан» оборудована настоящая дамба, высотою 12 метров и длиною 64 метра, за которой набирается более 2 млн. кубометров полезной воды. Вместе с тем здесь впервые в Таджикистане построено специальное сооружение – рыбоход, что позволяет свободно и беспрепятственно передвигаться рыбе по реке.

И еще – примечательно, что впервые в истории энергетики Мургаба с целью обеспечения полной прозрачности в расчетах электроэнергии, для всех потребителей установлены современные электронные счетчики.

"Предоставляя денежные средства для строительства этой станции, правительство Германии уверено в том, что данная электростанция для жителей Мургаба станет не только источником света и тепла, но и станет настоящим гарантом улучшения жизни населения этого высокогорного региона Таджикистана. Очень важно, что с началом работы станции ожидается резкое сокращение использования древесины и кустов терескена – единственной растительности территории района для готовки и отопления. что в свою очередь сыграет важную роль в сохранении экологии края", - отметила в беседе со строителями д-р Сильке Кловер, временно исполняющий обязанности посла Германии в Таджикистане.

В своб очередь, что министр энергетики и водных ресурсов Таджикистан Усмонали Усмонзода сказал, что правительство Таджикистана высоко ценит выполненную в таких сложных природно-климатических условиях работу исполнителей проекта – Банка развития Германии (KfW) и Компании «Памир Энерджи», которые смогли на должном уровне мобилизовать силы и ресурсы подрядчика, субподрядчиков на своевременную сдачу этого жизненно важного объекта.

"Успешная работа в рамках финансового сотрудничества между правительствами Республики Таджикистан и Федеративной Республики Германии, а также вклад Фонда Ага Хана по экономическому развитию в виде дополнительного финансирования позволили нам путем внедрения новых технологий обеспечить ввод современного предприятия, способствующего социально-экономическому развитию высокогорного Мургабского района в Таджикистане», - отметил он.

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"Прежде всего, я благодарю правительство Таджикистана за то, что доверило реализацию этого трудоёмкого, и в то же время уникального проекта компании “Памир Энерджи”. И рад тому, что благодаря высокому профессионализму специалистов и поистине самоотверженному труду сотрудников компании, местных и зарубежных подрядчиков, помощи и повседневной поддержке местного населения и волонтеров, новая ГЭС “Таджикистан” в непростых природно-климатических условиях высокогорья была сдана в намеченный срок и с высоким качеством. Мы видим радостные лица жителей Мургаба, получившие доступ к надежной и экологически чистой электроэнергии, позволяющей существенно повысить уровень их жизни и быта", – сказал г-ин Акбар Али Песнани, постоянный представитель Организации Ага Хана по развитию в Таджикистане.

После запуска ГЭС «Таджикистан», которая является одной из высокогорных станций в мире, будет в течение восьми месяцев в году круглосуточно обеспечивать качественной электроэнергией около 7 тысяч 750 человек в Мургабском районе, а также 67 образовательных и медицинских учреждений, государственных и частных предприятий, военных частей и других объектов на территории района, а в течении четырех месяцев холодного сезона - до 18 часов в сутки.

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