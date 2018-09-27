Главы Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев в Турсунзаде ознакомились с состоянием виноградарского хозяйства «Боги Сомон», которое раскинулось на площади 500 гектаров.



«Боги Сомон» является одним из крупнейших виноградарских хозяйств страны, а его работники славятся своим богатым опытом по выращиванию и возделыванию виноградных лоз. В прошлом году это дехканское хозяйство собрало более 5 тысяч тонн продукции и обеспечило продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт.



На землях хозяйства выращиваются 7 сортов винограда, пользующиеся большим спросом и отличающиеся в этом году повышенной урожайностью.

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Дехканское хозяйство «Боги Сомон» в 2008 году было создано по инициативе Эмомали Рахмона, и в нем в настоящее время осуществляют деятельность 1102 акционера. Здесь созданы условия для получения рекордных урожаев, ежегодно в специальных хранилищах содержится до 500 тонн продукции.

Сегодня главы двух стран сдали в эксплуатацию новое хранилище, которое многократно умножит возможности хозяйства для хранения продукции – теперь появились условия для заготовки продукции до 2-х тысяч тонн.

Президенты также побывали в сельском джамоате Джура Рахмонов, где также ознакомились с деятельностью виноградарей дехканских хозяйств «Ватан» и «Ходжи Неъмат».

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Дехканское хозяйство «Ватан» объединяет два семейных хозяйства, было создано в 2008 году и владеет 25 гектарами земли, из которых 16,4 гектара составляют виноградники. В дехканском хозяйстве имеются 18 акционеров.

Дехканское хозяйство «Ходжи Неъмат» расположено на территории 105 гектаров, из которых 95,6 гектара занимают современные виноградники.

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