А вот и наша еженедельная подборка всего самого вкусного за прошедшие будни. Эта неделя прошла под флагом сотрудничества и братства с Узбекистаном. Впрочем, были и другие интересные новости.

В конце прошлой недели таджики и узбеки «нерушимым братством» отбили атаку террористов. В ход пошли самолеты, вертолеты, танки, БМП, БТР, минометы и установки "Град". Это были первые учения оборонных ведомств Таджикистана и Узбекистана. И прошли они, говорят, мощно.

Узбекистан и Таджикистан открыли новое предприятие - ТАЛКО-КРАНТАС. Завод обещает стать гигантом, тут будут собирать краны, грузовики, а потом наладят и производство запчастей. А еще Таджикистан начал поставлять уголь в эту соседнюю республику. Все это стало известно в день приезда Шавката Мирзиёева в Душанбе 27 сентября. Он побывал в Турсунзаде и вот тут, кстати, вы можете узнать, как накануне его приезда, готовили город.

Встреча двух караванов, символизирующих Таджикистан и Узбекистан, на регарском участке трассы «Граница Узбекистана – Душанбе». Фото из соцсетей

Новость не наша, но очень хочется, чтобы ее прочитали кому надо - в Узбекистане ликвидируют монополию на внешний интернет-канал. А в этом время в Таджикистане…

А в это время в Таджикистане стараются сделать все возможное, чтобы интернет, как явление, перестал существовать. Видимо.

Мы придумали (признаём, что идея не наша, но зато первые в Таджикистане!) просто крутейшую штуку – теперь в газете «Азия-Плюс» можно смотреть рекламные ролики! Это совершенно новый для Таджикистана инновационный инструмент в digital-маркетинге. Все рекламодатели, милости просим к нам.

Посмотреть, как это работает, можете в этом ролике, но лучше купите последний номер газеты и проверьте сами!

Помните, недавно власти утвердили нормы питания? Так вот, мы проанализировали ситуацию, и оказалось, что, если перевести эти нормы на деньги, то получится, что пенсионерам, студентам и немалой категории работающих людей в республике не по карману даже просто кушать.

Мясо в Таджикистане многие жители покупают только на праздники Фото Asia-Plus

А это тест, чтобы вы проверили – правильно ли питаетесь, по мнению властей, или нет. Мы тут в редакции все поголовно транжиры. Да и вы тоже – поверьте. Судя по тесту, питаясь нормально хотя бы два раза в день, вы потенциально объедаете трех человек.

Как сказывается нехватка школ в образовании детей? Да, никак, особенно если не признавать проблемы. Мы вот тут на днях сходили в столичную школу №56 (нам сказали, что тут открылся аж 1 «Р»!) просто узнать, сколько детей у них в классе. И чтобы вы думали? "25", - уверяет директор, при этом категорически запретив нам проверить самим. Родители, к слову говорят, что детей в классах не меньше 40.

Как можно дать должное обучение детям в классе, где учиться по 40 человек?

В Турсунзаде мигранты переходят границу и отправляются в Россию с узбекскими автобусами. Да, мы теперь не только летаем их авиакомпанией, но и даже ездим в ту же России их автобусами. А все потому что у нас дорого, потому что отечественные авиакомпании скорее обанкротятся по собственному желанию, чем снизят цены для своих граждан. Да, есть такое ощущение.

Из Таджикистана в Россию можно отправляться автобусами по указанным направлениям Карта Asia-Plus

Вот вы когда-нибудь хотели что-нибудь такое исправить в себе, чтобы стать первым красавцем или красавицей? Нууу, признайтесь. Мы тут в редакции признались; девушки хотят новую грудь, пухлые губы, или глаза побольше да поярче, а еще маленькие ушки и утонченный профиль. В общем, мы хотим все! А вот мужчины наши хмуро пробормотали, что они себе любыми нравятся. Это мы просто тут текст писали о том, какие операции сейчас самые популярные в Таджикистане. Хотите знать?

...Пусть где-то на земле

редкой красоты есть города,

Но только Душанбе

В сердце сохраню я навсегда!

В конце прошлой недели у нас был очень душевный ролик проекта «Салом, соседи!». Это история нашего любимого Душанбе в старой кинохронике, черно-белых фотографиях и в такой яркой нашей памяти.

А еще в эти выходные в столичном районе Шохмансур открылся первый в Таджикистане контактный зоопарк «Зверополис», где можно увидеть более 50 разновидностей экзотических животных.

Если вы еще тут не были, сходите со своими детками. Обязательно. А еще лучше заведите дома какого-нибудь пушистика или скользкую ящерку. Неважно – главное, чтобы в вашем доме поселилось еще одно маленькое счастье!