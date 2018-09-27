Сегодня, 27 сентября, Google отмечает свой юбилей - поисковику исполнилось 20 лет. Google празднует классически - размещает на своей заглавной странице праздничный "дудл", а Podrobnosti.ua собрали интересные факты об одном из самых популярных поисковиков мира.

За год на Google.com появляется около 1000 "дудлов" - рисунков, посвященных какой-либо теме, встроенных в логотип компании. Но мало кто знает, что первый "дудл" был такой себе табличкой "перерыв". Он сообщал, что основатели компании уехали на фестиваль и не смогут оперативно реагировать на технические проблемы.

Около тысячи сотрудников Google стали миллионерами в 2004 году. Тогда компания вышла на IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества). Одной из счастливчиков стала массажистка, которая работала там в 1999 году.

Название Googol - это математический термин "гугол" (googol), который обозначает число, выраженное единицей со ста нулями. Так поисковик и должен был называться, однако на чеке перепутали написание, превратив его в Google.

Если работник Google умирает, то его супруг или супруга еще 10 лет получают половину его зарплаты.

Google нанимает на работу коз. В 2009 году компания взяла в аренду около двухсот коз, которые паслись на территории ее кампуса в Калифорнии, а попутно удобряли почву своими экскрементами. У них есть собственный пастух с собакой.

Каждого нового сотрудника внутри компании называют нуглером (noogler), а бывшего - ксуглером (xoogler).

В честь 20-летия поисковик придумал крутую штуку - нанес на Google Street View ("Просмотр улиц от Google") новые панорамы с видами на свой первый офис, который учредители стартапа Сергей Брин и Ларри Пейдж арендовали в гараже дома Сьюзан Войжитски (ныне - глава YouTube).

Интерьер помещений воссоздан именно таким, каким он был в 1998 году. В рамках виртуального тура пользователи смогут посетить, например, кухню со старым ЭЛТ-монитором, на котором отображена главная страница поисковика образца 20-летней давности, и спальню с доской, на которой написано Google’s Worldwide Headquarters ("Всемирная штаб-квартира Google").

На видео ниже показана оригинальная штаб-квартира Google в 1998 году. Его снял шестой по счету сотрудник компании.

Основатели компании Ларри Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали доменное имя google.com 15 сентября 1997 года. Сама фирма была учреждена как частное предприятие 4 сентября 1998-го. Тем не менее, по устоявшейся традиции Google празднует свой официальный день рождения 27 сентября.

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