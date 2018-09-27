26 сентября день рождения у прозаика, поэта, писателя и художника Владимира Войновича - ему исполнилось бы 86 лет. Его не стало в июле этого года.

У Владимира Николаевича была сложная судьба. Его биография походила на страницы приключенческого романа про диссидентов и шпионов, звезду литературного творчества и мальчика с трудным детством.

Современный классик, человек с твердой общественной позицией, который не боялся высказывать собственное мнение, даже если это грозило ему явными проблемами.

Он родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде. Семья часто меняла место жительства. Владимир Николаевич так и не смог получить полноценного образования, посещая школу время от времени. Войнович окончил ремесленное училище, сначала получая образование столяра (кропотливая работа пришлась не по душе молодому человеку), а затем плотника.

В молодости поменял множество рабочих специальностей, пока в 1951 не ушел в армию. Демобилизовавшись в 1955 году, юноша окончил десятый класс школы, проучился полтора года в педагогическом институте. Не получив диплома, уехал на целину.

Бурная юность в конечном итоге занесла писателя на радио, куда в 1960 году Войнович устроился редактором. Как говорят в народе «талантливый человек талантлив во всем» - эти слова можно смело отнести к Войновичу.

К писательскому творчеству Войнович обратился, еще когда служил в армии, там молодой человек пишет первые стихи для армейской газеты. Первые прозаические произведения написаны Войновичем во времена работы на целине в 1958 году. Всесоюзная известность настигла писателя после появления в радиоэфире песни «Четырнадцать минут до старта».

Строки процитировал Никита Хрущев, встречая космонавтов. Позже произведение стало настоящим гимном космонавтов. После признания заслуг на самом высшем уровне Войнович был принят в Союз писателей, ему благоволили не только власти, но и знаменитейшие авторы страны. Такое признание продлилось недолго.

Вскоре взгляды писателя, борьба за права человека встали поперек политическому курсу страны. И как итог в 1974 году прозаик был исключен из Союза писателей, а в 1980 году автор вынужден был покинуть СССР, и лишился гражданства.

До распада Советского Союза Войнович проживал в ФРГ, затем в США, где продолжал писательскую карьеру. В этот период написаны книги «Москва 2042», сатирическая антиутопия, видение писателя коммунистической Москвы, «Антисоветский Советский Союз» (изданный несколькими годами позже).

В 1990 году писателю было восстановлено гражданство, и он возвращается на родину. В своих интервью Войнович неоднократно заявлял, что, несмотря ни на что, он никогда не стремился покидать Россию, до последнего пытался остаться в стране.

После возвращения Войнович не перестал участвовать в общественных и политических событиях, происходящих в России, а также остро высказываться о них.

С середины 90-х годов литератор увлекся живописью. Еще в 1996 году открылась первая персональная выставка Владимира Николаевича. Войнович писал картины, которые выставлялись и с успехом продавались. Живописец воплощал на холсте пейзажи городов, рисовал натюрморты, автопортреты и портреты.

Чонкин-дурачок, который был упорным и добрым

«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» - известный роман Влалимира Войновича.

Иван Чонкин - герой самой смешной политической сатиры советской эпохи. Простой солдат Иван Чонкин во время Великой Отечественной попадает в смехотворные ситуации: по незнанию берет в плен милиционеров и отстреливается от своих. Глупость, нелогичность, абсурдность происходящего хоть и смешат, но это очень серьёзное произведение. Иван Чонкин здесь является воплощением Ваньки-дурачка, который и не сообразителен, но упорен и добр. И, по канонам всех сказок, добро побеждает.

…– Понимаете… как бы вам сказать… это звучит, вы скажете, дико… и я бы с вами согласился… но я лично был свидетелем превращения лошади в человека.

– Лошади в человека? – переспросила Каталина.

– Допускаю, что вы мне не поверите, – предположил Гладышев, – но у меня есть даже письменное свидетельство. Вот… – он порылся в полевой сумке и выложил, одновременно разглаживая, клок бумаги, на котором была написана круглым полудетским почерком одна фраза.

– Что это? – брезгливо посмотрел на бумажку комендант.

– Здесь написано, – перевела фрау фон Хайс, – «Если погибну, прошу считать коммунистом».

– Что это значит? – не понял комендант. – Кого считать? Вас?

– Что вы! – выслушав перевод, заулыбался Гладышев. – Разумеется, не меня. Я в партию никогда заявлений не подавал. Это Ося…

– Ося? – переспросил Шлегель, показав, что и он неплохо говорит по-русски. – По-моему, Ося – это еврейское имя. Не так ли, фрау фон Хайс?

– Еврейское? – испугался Гладышев. И заулыбался: – Но это не еврей. Ося, Осоавиахим, он не еврей, он мерин, то есть конь, но, как бы сказать, кастрированный.

– Еврей, господин ученый, – нахмурился Шлегель, – понятие расовое. Еврей, хоть кастрированный, хоть обрезанный или крещеный, для нас все равно остается евреем и должен быть выдан германским властям.

– Тем более, – добавила бывшая Капитолина, – если хочет быть коммунистом.

– Он не хочет, – засуетился и торопливо залепетал Гладышев. – Он хотел. Но его застрелили. Он был мерин, но его застрелили как раз тогда, когда он в результате упорного труда превратился…

– В еврея? – спросил оберштурм фюрер.

– Ни в коем случае, – решительно возразил Гладышев. – Он превратился просто в человека.

– Что значит просто в человека? – заспорил эсэсовец. – Какое же просто, если он еще не превратился, а уже просит считать его коммунистом?

– Ну, это он по глупости, – попытался объяснить Кузьма Матвеевич. – По глупости и невежеству, тем более что вырос в советском колхозе и, сами понимаете, имел отсталые взгляды. Но если в принципе германское командование проявит интерес…

– Нет, – решительно сказал оберштурмфюрер. – Германское командование к этому интереса не имеет. Впрочем, нам, – сказал он и поднял кверху указательный палец, – интереснее был бы обратный процесс превращения человека в лошадь. А пока слушайте, господин, сам себя родивший, идите-ка вы к себе домой, и если действительно хотите способствовать идеалам национал-социализма, то начните с выявления скрывающихся у вас евреев и коммунистов…

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