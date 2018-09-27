О приезде президентов Таджикистана и Узбекистана, которые уже находятся в Турсунзаде, в этот город официально объявили лишь на днях. Но в городе давно об этом знали, и ждали. Последние месяцы население Турсунзаде практически всем городом готовилось к приезду Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева.

В свое время древний Регар уже принимал глав государств: Раббани, Лукашенко, Бердымухамедова. Но здесь никогда не был лидер Узбекистана. Об этом еще не так давно мы не могли бы даже подумать.

К встрече президентов в городе готовились серьезно. Премьер-министр Кохир Расулзода и помощник президента Махмадали Ватанзода несколько раз посещали город и лично контролировали ход подготовки.

Перед приездом высоких гостей в Турсунзаде отремонтировали более 20 км внутренних автодорог. фото из cоцсетей

Первым делом председатель города Абдукодир Вализода уволил незадачливого начальника, который отвечал за озеленение и назначил молодого специалиста на его место. Он за короткий срок оживил работу теплицы по выращиванию цветов и обеспечил саженцами весь город.

Сегодня улицы Турсунзаде буквально утопают в зелени и цветах. Их продолжают сажать даже по ночам. Вализода заставил все организации и учреждения благоустроить свои территории, посадить цветы и деревья, ухаживать за ними, убрать весь мусор из своих территорий. Не все послушались, но результаты благоустройства налицо.

Сознательные жители добровольно красили свои дома. Других это сделать заставили. фото из cоцсетей

Председатель выгнал общественный транспорт на положенное место – в терминал, который находится за чертой города. Раньше машины создавали непроходимые пробки возле центрального рынка.

Наведен порядок и на центральном базаре. Хотя он до сих пор далек до санитарных норм, но все подступы к нему освобождены от беспорядочной уличной торговли. Лотки вычищены, посажены деревья, в больших вазах по обеим сторонам улицы растут цветы.

На трассе – вдоль и на «островках» между полосами встречного движения созданы цветники, на одном из них создан целый архитектурный ансамбль - два каравана, идущих на встречу друг другу.

Встреча двух караванов на регарском участке трассы «Граница Узбекистана – Душанбе» фото из соцсетей

По идее они символизируют две республики, которые после долгих лет холодных отношений с душевной теплотой встречают друг друга.

Теперь здесь есть мост…

Алюминиевый завод – разговор отдельный. Предзаводская площадка превращена прямо в райский сад. Везде цветы и чистота. Внутри завода покрасили здания цехов, эти стены не видели обновления еще с союзных времен. Здесь тоже готовятся встречать Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева, которые откроют совместное предприятие по сборке тяжелой техники.

Таджикский алюминиевый завод готов к приему гостей фото из соцсетей

На стадионе идут маршировки школьников и студентов. Они учатся кричать хором «Хуш омадед – Хуш келибсиз». Будут, конечно, и стихи, воспевающие многовековую дружбу двух народов.

После президенты собираются посетить знаменитые виноградники. Они находятся в сельской местности, поэтому всех сельчан заставили покрасить свои дома, посадить возле своих ворот цветы. Конечно, за свой счет.

фото из соцсетей

Главный объект – построили хороший мост к селу, где расположены сады. Раньше его не было, и машины вынуждены были проезжать по высохшему руслу большого канала.

На основных улицах установили прожекторы, теперь по ночам везде освещение.

Работники хукумата вышли на субботник фото из соцсетей

… но нет тандыров и «бомбил»

Очень трудно пришлось руководителям учреждений и организаций, предпринимателям. Каждому из них выделен объем работ, которые они должны выполнить за свои средства. Они рапортуют, что готовы к визиту на сто процентов. Построены несколько новых многоэтажек, спортивных площадок, отремонтированы автодороги.

Таджикский алюминиевый завод готов к приему гостей фото из соцсетей

Визит высоких гостей продолжится всего один день, но благоустроенные объекты будут служить долго.

А еще из хорошего отмечают местные жители - председатель города Турсунзаде Абдукодир Вализода запретил жителям города мыть ковры во дворе, вывешивать белье на уличной стороне, выгнал с трассы всех «бомбил», сейчас борется с тандырами и долгостроями.

«Благоустраивать город мы должны не только по большим праздникам, а каждый день», - сказал мэр города своим подчиненным и населению.

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