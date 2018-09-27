О приезде президентов Таджикистана и Узбекистана, которые уже находятся в Турсунзаде, в этот город официально объявили лишь на днях. Но в городе давно об этом знали, и ждали. Последние месяцы население Турсунзаде практически всем городом готовилось к приезду Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева.
В свое время древний Регар уже принимал глав государств: Раббани, Лукашенко, Бердымухамедова. Но здесь никогда не был лидер Узбекистана. Об этом еще не так давно мы не могли бы даже подумать.
К встрече президентов в городе готовились серьезно. Премьер-министр Кохир Расулзода и помощник президента Махмадали Ватанзода несколько раз посещали город и лично контролировали ход подготовки.
Первым делом председатель города Абдукодир Вализода уволил незадачливого начальника, который отвечал за озеленение и назначил молодого специалиста на его место. Он за короткий срок оживил работу теплицы по выращиванию цветов и обеспечил саженцами весь город.
Сегодня улицы Турсунзаде буквально утопают в зелени и цветах. Их продолжают сажать даже по ночам. Вализода заставил все организации и учреждения благоустроить свои территории, посадить цветы и деревья, ухаживать за ними, убрать весь мусор из своих территорий. Не все послушались, но результаты благоустройства налицо.
Председатель выгнал общественный транспорт на положенное место – в терминал, который находится за чертой города. Раньше машины создавали непроходимые пробки возле центрального рынка.
Наведен порядок и на центральном базаре. Хотя он до сих пор далек до санитарных норм, но все подступы к нему освобождены от беспорядочной уличной торговли. Лотки вычищены, посажены деревья, в больших вазах по обеим сторонам улицы растут цветы.
На трассе – вдоль и на «островках» между полосами встречного движения созданы цветники, на одном из них создан целый архитектурный ансамбль - два каравана, идущих на встречу друг другу.
По идее они символизируют две республики, которые после долгих лет холодных отношений с душевной теплотой встречают друг друга.
Теперь здесь есть мост…
Алюминиевый завод – разговор отдельный. Предзаводская площадка превращена прямо в райский сад. Везде цветы и чистота. Внутри завода покрасили здания цехов, эти стены не видели обновления еще с союзных времен. Здесь тоже готовятся встречать Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева, которые откроют совместное предприятие по сборке тяжелой техники.
На стадионе идут маршировки школьников и студентов. Они учатся кричать хором «Хуш омадед – Хуш келибсиз». Будут, конечно, и стихи, воспевающие многовековую дружбу двух народов.
После президенты собираются посетить знаменитые виноградники. Они находятся в сельской местности, поэтому всех сельчан заставили покрасить свои дома, посадить возле своих ворот цветы. Конечно, за свой счет.
Главный объект – построили хороший мост к селу, где расположены сады. Раньше его не было, и машины вынуждены были проезжать по высохшему руслу большого канала.
На основных улицах установили прожекторы, теперь по ночам везде освещение.
… но нет тандыров и «бомбил»
Очень трудно пришлось руководителям учреждений и организаций, предпринимателям. Каждому из них выделен объем работ, которые они должны выполнить за свои средства. Они рапортуют, что готовы к визиту на сто процентов. Построены несколько новых многоэтажек, спортивных площадок, отремонтированы автодороги.
Визит высоких гостей продолжится всего один день, но благоустроенные объекты будут служить долго.
А еще из хорошего отмечают местные жители - председатель города Турсунзаде Абдукодир Вализода запретил жителям города мыть ковры во дворе, вывешивать белье на уличной стороне, выгнал с трассы всех «бомбил», сейчас борется с тандырами и долгостроями.
«Благоустраивать город мы должны не только по большим праздникам, а каждый день», - сказал мэр города своим подчиненным и населению.
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