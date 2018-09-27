Впервые в Таджикистане газета «Азия-Плюс» с дополненной реальностью. Она даёт возможность листать фотографии на странице и смотреть видео прямо с бумаги. Думаете невозможно? Смотрите сами.

В новом номере газеты «Азия-Плюс» можно посмотреть рекламные ролики. Это совершенно новый для Таджикистана инновационный инструмент в digital-маркетинге для продвижения услуг рекламодателей.

По словам Умеда Бабаханова, генерального директора Asia-Plus Media Group, в будущем и статьи газеты можно будет не только читать, но и смотреть.

«Это эксперимент на рекламном рынке Таджикистана. В будущем мы планируем публиковать и другие материалы газеты с дополненной реальностью, чтобы наши читатели наряду с чтением текста насладились просмотром видео», - говорит Умед Бабаханов.

Чтобы проверить, как работает этот инструмент, достаточно сделать всего ТРИ простых шага. Вы это можете сделать это прямо сейчас, со страницы нашей сегодняшней газеты (от 27.09.2018г.).

1. Скачайте приложение ARGIN в Play Market или App Store на свой смартфон.

2. Запустите приложение и наведите его на одну из двух картинок на стр. 5 или на рекламу «Ориенбанка» на нашей обложке.

3. Подождите несколько секунд до полной загрузки.

Наслаждайтесь просмотром!

Мы готовы изготовить для вас эту революционную рекламу в нашей газете, рекламные флайеры, поздравительные открытки и многое другое. Ваши потенциальные клиенты оценят это!

Заказать эту услугу можно по телефону +992 93 576 55 56 либо электронной почте fkholmatov@asiaplus.tj.

Вы также можете подойти к нам в офис в здание «Шарки озод»: Душанбе, ул. Саади Шерози, 16, 2-й этаж.